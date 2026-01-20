Budrys: Rusija vykdo karo nusikaltimus

„Sistemingas civilinės energetikos infrastruktūros naikinimas, ypač žiemą, yra karo nusikaltimas pagal Ženevos konvencijas“, – socialiniame tinkle „X“ antradienį teigė Lietuvos diplomatijos vadovas.
„Už šiuos veiksmus Rusija turi būti patraukta atsakomybėn, o Lietuva ieškos konkrečių būdų Europos lygmeniu, kaip sustiprinti atsakomybę ir pasekmes tiems, kurie įsako ir vykdo šį teroro aktą“, – nurodė jis.
K. Budrys įraše taip pat paragino Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT) apsvarstyti galimybę išduoti naujus tarptautinius arešto orderius atsakingiems asmenims.
Šis teismas dėl smūgių Ukrainos energetikos tinklui yra išdavęs arešto orderius dviem aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnams. TBT teigimu, tai yra karo nusikaltimas, nes taip siekiama daryti žalą Ukrainos civiliams gyventojams.
Kaip rašė BNS, nuo pat invazijos pradžios Rusija atakuoja Ukrainos energetikos sistemą. Kyjivo teigimu, taip siekiama palaužti kovinę dvasią ir susilpninti ukrainiečių pasipriešinimą.
Per naktinę Rusijos oro ataką tūkstančiai gyvenamųjų namų Kyjive liko be šildymo ir vandens, lauke spaudžiant 14 laipsnių šalčiui, o sostinei ir toliau kenčiant nuo smūgių, išvedusių iš rikiuotės gyvybiškai svarbias komunalines paslaugas.
Šalies užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha teigė, kad Rusijos pajėgos atakavo energetikos infrastruktūrą mažiausiai septyniuose regionuose, ir paragino Ukrainos sąjungininkes sustiprinti jos oro gynybos sistemas.
Ataka surengta praėjus maždaug 10 dienų po didžiausio Rusijos smūgio Kyjivo energetikos tinklui nuo invazijos pradžios.
„Žiemos viduryje Ukrainoje Rusija vėl pasirinko žiaurumą, o ne taiką – surengė masinį išpuolį, kurio metu miestai visoje Ukrainoje liko be šildymo, vandens ir elektros (...). Tai – apgalvotas išpuolis prieš civilius gyventojus“, – teigė K. Budrys.
Pasak jo, Rusijos veiksmai parodo, jog Maskvos teiginiai apie taikos siekį yra melagingi. Ministro teigimu, todėl reikia griežtinti sankcijas net tik Kremliui, bet ir Iranui, Šiaurės Korėjai, Baltarusijai, Kubai bei Kinijai.
„Norint užbaigti Rusijos karą, taip pat reikia padidinti paramą Ukrainai: oro gynybą, didesnę karinę ir skubią energetinę pagalbą“, – sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.