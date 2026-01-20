Zelenskis nerimauja, kad ginčas dėl Grenlandijos nukreips dėmesį nuo Ukrainos

D. Trumpas praėjusią savaitę pagrasino Europos šalims iki 25 proc. siekiančiais muitais už pasipriešinimą jo planams įgyti Grenlandiją, o tai sukėlė Briuselio pyktį ir pakurstė precedento neturinčią įtampą NATO.
Ukraina, kuri šiuo metu kovoja su Rusijos smūgių jos energetikos infrastruktūrai banga, siekia išvengti ginčo, galinčio suskaldyti jos Vakarų sąjungininkų vienybę.
„Nerimauju dėl bet kokio dėmesio praradimo vykstant plataus masto karui“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad ginčas dėl Grenlandijos, Danijos autonominės teritorijos, ir karas Ukrainoje neturėtų būti laikomi „tarpusavyje pakeičiamais“ dalykais.
„Vyksta plataus masto karas, turime konkretų agresorių ir turime konkrečias aukas“, – sakė Ukrainos vadovas.
Jis taip pat paragino Vašingtoną užsiimti diplomatija su Europa.
„Aš labai, labai noriu, kad Amerika išgirstų Europą, tikrai išgirstų ją diplomatijos formatu. Manau, kad taip ir nutiks, ir tvirtai tikiu, kad jokių didelių grėsmių nekils“, – kalbėjo V. Zelenskis.