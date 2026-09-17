„CBS News“: nuotraukose užfiksuota didžiulė Irano smūgių JAV bazėms padaryta žala

Datos neturinčias nuotraukas, užfiksuotas vienoje bazėje Saudo Arabijoje ir dviejuose objektuose Kuveite, televizijai CBS pateikė JAV kariai. Dėl JAV kariuomenėje galiojančių apribojimų savo pavardžių jie prašė neskelbti, antradienį vakare nurodė žiniasklaidos priemonė.
„Tai yra didžiulė žala mūsų bazėms, apie kurią Amerikos visuomenei nebuvo pranešta“, – vieno JAV kariškio žodžius citavo CBS.
„Mes tiesiog stovime užsimerkę ir laukiame, kol gausime per veidą“, – pridūrė jis.
Pentagono generalinis inspektorius šią savaitę paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad už JAV pajėgas Artimuosiuose Rytuose atsakinga Centrinė vadavietė (CENTCOM) pranešė apie didelę daugybei Amerikos objektų ir įrangai padarytą žalą.
Ataskaitoje nurodoma, kad, CENTCOM duomenimis, Irano smūgiai „apgadino ir sunaikino šimtus pastatų bei statinių JAV bazėse Kuveite, Bahreine, Katare, JAE, Saudo Arabijoje, Irake, Omane ir Jordanijoje“. Dokumente taip pat teigiama, kad karo metu buvo sunaikinta arba apgadinta ir dešimtys JAV lėktuvų.
Gynybos departamentas apskaičiavo, kad karo kaina birželio 29 dienos duomenimis siekė 33,4 mlrd. JAV dolerių, tačiau į šį skaičių „neįtrauktos infrastruktūros remonto išlaidos“.
JAV ir Izraelis karą prieš Iraną pradėjo vasario 28 dieną, prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad karinės operacijos tikslas – neleisti Islamo Respublikai įgyti branduolinio ginklo, nors Teheranas neigia siekiąs tai padaryti.
Iranas į JAV veiksmus atsakė išpuoliais visame regione ir užblokavo Hormuzo sąsiaurį, kuriuo anksčiau buvo gabenamas penktadalis pasaulio naftos išteklių, dėl to visame pasaulyje ėmė staigiai kilti naftos kainos ir atsirado kitokių ekonominių padarinių.
Naujausi komentarai