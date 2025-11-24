Byra netinkamai prižiūrimas gelžbetonis: tokios problemos kaupėsi dešimtmečiais

Belgijos pastatų saugumo tarnybos kai kuriuos gyventojus nurodė iškeldinti iš senos statybos gelžbetoninių pastatų, nes armatūros būklė juose pripažinta avarine.
„Matant plieno korozijos būklę ir įtrūkimų dydį, būtina imtis skubių priemonių pastato gyventojams apsaugoti“, – komentavo statybos ekspertas Michaelas Bayet.
Tokia situacija – ir Kuljeto mieste. Daugiabučio valdytojai vis dar viliasi, kad per porą mėnesių pastatą pavyks suremontuoti, tačiau statybų ekspertai tuo abejoja. Jų vertinimu, saugiau būtų griauti.
„Matant visų šių periferinių elementų būklę, nematau būdų, kaip juos būtų galima išsaugoti. Matant rūdis ir atidengtas metalines dalis, kurios prisideda prie pastato stabilumo, nesuprantu, kaip jas galima būtų išsaugoti ir toliau naudoti“, – aiškino M. Bayet.
Belgijos Valonijos viešųjų darbų departamentas valdo beveik 6 tūkstančius įvairių statinių ir nemaža jų dalis pastatyta iš gelžbetonio dar per pirmąjį pokarinį dešimtmetį.
„Nuolat veikiant vandeniui, keičiasi betono pH, ir vyksta tai, kas vadinama betono karbonizacija. Tai reiškia, kad betonas nebeapsaugo armatūros savo šarminėmis savybėmis ir ją pradeda veikti rūgštys – ypač dėl oro taršos. Jos ardo armatūrą, ir galiausiai betonas susilpnėja“, – paaiškino statybos inžinierė ir architektė Monique Novis.
Tokios problemos kaupėsi dešimtmečiais ir dažniausiai jos susijusios ne su projektu ar statybų kokybe, o su pastatų priežiūra. Be to, daugeliui šių gelžbetonio namų jau daugiau kaip 70 metų.
„Matote, ties kiekvienu baltu vertikaliu stulpu, kuris pereina betoną, kiekviename taške, kur jis perveria betoną, – jis įtrūksta, nes vanduo teka stulpu ir pažeidžia betoną. O nieko nedaroma – nėra siūlės, kuri apsaugotų betoną nuo vandens“, – pastebėjo M. Novis.
Panašių problemų turi ir tiltai. Tai – tvirtos konstrukcijos, tačiau kai išoriniai sluoksniai pradeda byrėti ir atidengia surūdijusią armatūrą, vaizdas – nekoks. Vis dėlto tiltai vis dar stovi.
„Kol kas, neskaitant plieno, kuris taip pat turi problemų dėl korozijos, gelžbetonis vis dar yra pigiausia statybinė medžiaga su geromis savybėmis“, – sakė statybos inžinierius Frédéric Alsteen.
Nuo pokario laikų Europoje ir visame pasaulyje dauguma statinių pastatyti iš plienu armuoto betono. Tai reiškia, kad problemų dėl armatūros korozijos, ypač senesniuose pastatuose ir tiltuose, tik daugės.
Naujausi komentarai