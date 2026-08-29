„Berlynas tapo sunkaus nusikaltimo auka“: prašo sumokėti išpirką

Vokietijos savaitraščio „Der Spiegel“ duomenimis, nusikaltėliai reikalauja 30 bitkoinų – tai atitinka apie 2 mln. eurų.
Leidinys, remdamasis saugumo šaltinių patvirtinimu, pridūrė, jog įtariama, kad už ataką atsakinga programišių grupuotė „Rhysida“.
„Rhysida“ išgarsėjo prisiėmusi atsakomybę už 2023 metais įvykdytą išpirkos reikalaujančią ataką prieš Britų biblioteką.
„Berlynas tapo sunkaus nusikaltimo auka“, – pareiškė sostinės meras Kai Wegneris (Kajus Vegneris), vadovaujantis miestui, kuris taip pat turi federalinės žemės statusą.
Berlynas nepasiduos šantažui.
„Reikalavimas buvo gautas ketvirtadienio vakarą. Berlynas nepasiduos šantažui“, - teigė jis.
Dėl rugpjūčio 14 dieną įvykdytos kibernetinės atakos kelios miesto administracijos, ypač susijusios su būsto ir aplinkosaugos klausimais, savaitę negalėjo naudotis tinklo paslaugomis.
Visos paraiškos dėl būsto kompensacijų ir išmokų kurį laiką nebuvo priimamos.
Nors iš pradžių valdžios institucijos teigė, kad jokie slapti duomenys nebuvo pavogti, trečiadienį buvo pripažinta, jog asmeniniai duomenys galėjo būti nutekinti.
„Der Spiegel“ duomenimis, „Rhysida“ grasina paskelbti duomenis, jei per savaitę nebus sumokėta išpirka.
Vokietijos saugumo tarnybos deda visas pastangas nusikaltėliams sulaikyti, nurodė K. Wegneris, neįvardydamas konkrečių asmenų.
Šiuo metu taip pat tikrinama, kokie duomenys buvo pavogti.
Britų bibliotekos atveju, institucijai atsisakius mokėti išpirką, „Rhysida“ tamsiajame tinkle paskelbė apie 500 tūkst. bylų, kuriose buvo lankytojų, prenumeratorių ir darbuotojų asmeniniai duomenys.
Viena iš Berlyno mero pavaduotojų patikino, kad kibernetinė ataka neturės įtakos rugsėjo 20 dieną vyksiantiems rinkimams miesto valstijoje.
„Balsavimas yra 100 proc. saugus“, – pridūrė ji.
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