 Baltieji rūmai: JAV admirolas įsakė antrą kartą smogti įtariamam narkotikų kontrabandos laivui

Baltieji rūmai: JAV admirolas įsakė antrą kartą smogti įtariamam narkotikų kontrabandos laivui

2025-12-01 23:43
BNS inf.

 Jungtinių Valstijų specialiųjų operacijų pajėgų vadas admirolas įsakė suduoti pakartotinį smūgį įtariamam narkotikų kontrabandos laivui, pirmadienį pranešė Baltieji rūmai, gindami sprendimą taikytis į pirmo smūgio metu išgyvenusius asmenis.

Baltieji rūmai: JAV admirolas įsakė antrą kartą smogti įtariamam narkotikų kontrabandos laivui
Baltieji rūmai: JAV admirolas įsakė antrą kartą smogti įtariamam narkotikų kontrabandos laivui / AFP nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Admirolas Frankas Bradley (Frenkas Bredlis) „gerai dirbo pagal savo įgaliojimus ir įstatymus, reglamentuojančius užduotį, siekdamas užtikrinti, kad laivas būtų sunaikintas ir grėsmė Jungtinėms Amerikos Valstijoms būtų pašalinta“, žurnalistams sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit).

Šiame straipsnyje:
Karoline Leavitt
JAV admirolas
narkotikų kontrabandos laivas
Frankas Bradley

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų