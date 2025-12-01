Baltieji rūmai labai optimistiškai vertina galimybę pasiekti susitarimą dėl Ukrainos

Tuo metu JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) pirmadienį išvyksta į Maskvą derybų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
„Manau, kad administracija nusiteikusi labai optimistiškai“, – sakė K. Leavitt ir pridūrė, kad prezidentas ir jo komanda „labai sunkiai dirbo ties šiomis pastangomis ir visi labai nori, kad šis karas baigtųsi“.
„Dar vakar (...) jie surengė labai geras derybas su ukrainiečiais Floridoje, o dabar, žinoma, specialusis pasiuntinys Witkoffas keliauja į Rusiją“, – pridūrė ji.