Autobusų stotelėje – sunkiai suvokiamas 18-metės poelgis: atidavė kūdikį nepažįstamajai ir išvažiavo

Incidentas įvyko praėjusį sekmadienį San Antonijaus centre, Teksase. Policijos duomenimis, 18-metė Karla Ibarra priėjo prie Jennifer Benavides ir paprašė pasinaudoti jos telefonu.
J. Benavides susižavėjo moters laikomu mažyliu ir ėmė juo grožėtis. Tačiau netrukus situacija pasisuko visiškai netikėta linkme.
Pasak moters, 18-metė staiga pradėjo jai perduoti savo sūnaus dokumentus – gimimo liudijimą, sveikatos draudimo dokumentus ir socialinio draudimo kortelę.
Tuomet jauna motina paklausė, ar nepažįstamoji nenorėtų pasiimti jos kūdikio.
„Ji pradėjo man duoti jo gimimo liudijimą, „Medicaid“ dokumentus, socialinio draudimo kortelę. Tada pasakė maždaug taip: „Ar norite jo? Aš jį atiduosiu. Atiduosiu jį kam nors“, – pasakojo J. Benavides.
Moteris nusprendė pabandyti padėti jaunai mamai. Ji pasiūlė nuvežti ją kartu su kūdikiu pas netoliese gyvenančią savo draugę, kuri, jos manymu, galėtų pagelbėti.
Tačiau joms dar nespėjus ten nuvykti, K. Ibarra išvažiavo „Uber“ automobiliu, o savo mėnesio sūnų paliko J. Benavides.
Likusi su kūdikiu nepažįstamoji jį pamaitino, pakeitė sauskelnes, o vėliau kartu su drauge kreipėsi į San Antonijaus policiją.
K. Ibarra buvo sulaikyta, kai vėliau sugrįžo į tą pačią teritoriją. Kūdikis perduotas artimųjų globai.
San Antonijaus policijos departamento teigimu, jauna motina esą buvo apsisprendusi palikti sūnų nepažįstamam žmogui, nes nebenorėjo jo auginti.
„Sunku suvokti, kad, turint tiek daug įvairios pagalbos galimybių, kažkas vis tiek galėtų taip pasielgti“, – sakė J. Benavides.
Teksase galioja vadinamasis Saugaus prieglobsčio įstatymas („Safe Haven Law“), leidžiantis tėvams tam tikromis sąlygomis anonimiškai ir nepatiriant teisinių pasekmių palikti naujagimį tam skirtose saugiose vietose.
K. Ibarra buvo pareikšti kaltinimai dėl vaiko palikimo ir jo saugumui sukeltos grėsmės. Beksaro apygardos teismo duomenimis, jai nustatytas maždaug 5,2 tūkst. svarų sterlingų užstatas.
Kitas kūdikis rastas šiukšliadėžėje
Šis atvejis paviešintas netrukus po kito sukrečiančio įvykio – 24 metų moteris buvo sulaikyta po to, kai Australijoje šiukšlių konteineryje rastas negyvas naujagimis.
Mažylį praėjusį mėnesį daugiabučio atliekų zonoje aptiko sukrėstas kaimynas. Berniukas buvo rastas nuogas šiukšlių maiše.
Po tris savaites trukusių paieškų pareigūnai sulaikė įtariamąją.
Dar vienas panašus atvejis užfiksuotas Brazilijoje. Rugpjūtį pranešta apie 25 metų moterį, kuri netikėtai pagimdžiusi kūdikį jį paliko šiukšlių konteineryje.
Vaizdo stebėjimo kamerų įrašuose buvo užfiksuota moteris, nešanti juodą maišą, kuriame, kaip nustatyta, buvo jos dukters kūnas ir placenta.
Incidentas įvyko liepos 23-iosios paryčiais Várzea Grande mieste, Brazilijos Mato Grosso valstijoje.
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