Autoavarijoje sužalotas buvęs Niujorko meras

R. Giulianis į avariją pateko greitkelyje JAV Naujojo Hempšyro valstijoje.
Pasak atstovo, nelaimė įvyko šeštadienio vakarą (vietos laiku), kai viena moteris, tapusi šeiminio smurto auka, kelkraštyje paprašė R. Giuliano sustoti. Buvęs meras padėjo jai ir iškvietė tarnybas. Po to į R. Giulianio automobilį greitkelyje dideliu greičiu rėžėsi kitas automobilis. Tai esą nebuvo tyčinė ataka.
R. Giulianis nuo 1994 m. iki 2001-ųjų pabaigos buvo Niujorko meras. Po D. Trumpo pralaimėjimo rinkimuose 2020 m. jis tvirtai rėmė respublikoną ir atkakliai kovojo prieš tariamą sukčiavimą per rinkimus, kurio įrodymų nebuvo.
