Ataka traukinyje: britų policija vienam vyrui pateikė dešimt kaltinimų

32-ejų Anthony Williamsas (Entonis Viljamsas) iš Piterboro miesto centrinėje Anglijoje taip pat buvo apkaltintas kūno sužalojimu ir peilio laikymu, susijusiu su šeštadienio vakaro incidentu.
Jam taip pat pateiktas dar vienas kaltinimas dėl pasikėsinimo nužudyti per kitą incidentą Londone tą pačią dieną, teigiama pranešime.
Jungtinės Karalystės (JK) policija sekmadienį pranešė, kad po išpuolio buvo sulaikyti du JK piliečiai, įtariami pasikėsinimu nužudyti, ir pridūrė, kad išpuolis nelaikomas teroristiniu incidentu.
Vėlai šeštadienį per į Londoną važiavusiame traukinyje įvykdytą išpuolį sužeisti 10 žmonių, pranešė pareigūnai. Devyni iš sužeistųjų patyrė gyvybei pavojingų sužalojimų.
Įtariamieji buvo sulaikyti stotyje, kai ginkluota policija užplūdo geležinkelio stotį rytiniame kaimiškame Hantingdono miestelyje Kembridžšyro grafystėje po pranešimų apie išpuolį.
Transporto policija anksčiau patvirtino, kad traukinys važiavo populiariu maršrutu iš Donkasterio šiaurės rytuose į Londono Kings Kroso stotį.
