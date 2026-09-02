„Bahri" patvirtina, kad jos laivas SIDR pateko į saugumo incidentą plaukdamas Hormuzo sąsiauriu“ rugpjūčio 31-osios vakarą, socialiniame tinkle „X“ pranešė bendrovė, patvirtindama „dviejų savo jūreivių filipiniečių netektį“ dėl šios atakos.
Per ataką prieš tanklaivį Hormuzo sąsiauryje žuvo du žmonės
2026-09-02 11:53
Per pirmadienio ataką prieš naftos tanklaivį Hormuzo sąsiauryje žuvo du jūreiviai iš Filipinų, trečiadienį pranešė Saudo Arabijos nacionalinė laivybos bendrovė „Bahri“.
Per ataką prieš tanklaivį Hormuzo sąsiauryje žuvo du žmonės / Scanpix nuotr.
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