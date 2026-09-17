Asmenukę su elniu pasidaryti bandęs turistas atsidūrė ligoninėje

Incidentas įvyko ketvirtadienį ryte ant ežero kranto įsikūrusiame L'Akvilos provincijos Vileta Barėjos kaimelyje, kuris yra Abrucų, Lacio ir Molizės nacionaliniame parke. Čia nuo laukinio gyvūno nukentėjusiam 57-erių turistui buvo suteikta skubi pagalba, o vėliau jis sraigtasparniu nugabentas į L'Akvilos ligoninę, kur jam diagnozuota pilvo trauma.
Šis įvykis vėl privertė atkreipti dėmesį į riziką, kylančią artinantis prie laukinių gyvūnų, ypač tose vietovėje, kuriose gyvenantys elniai yra tapę dideliu vietos gyventojų ir turistų traukos objektu.
Vos prieš kelias savaites du panašūs incidentai įvyko ir netoliese esančiame Skano mieste.
Tais atvejais elniai užpuolė du vyrus, kurie buvo prisiartinę prie gyvūnų norėdami juos pamaitinti, paglostyti ar nufotografuoti.
Abu vyrai buvo parblokšti ant žemės, tačiau sužalojimų nepatyrė.
Po šių incidentų Skano savivaldybė išleido potvarkį, kuriuo miesto gyventojai ir svečiai raginami tinkamai elgtis bei uždrausta artintis prie laukinių gyvūnų.
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