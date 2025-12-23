Apvirtus laivui, kuriuo plaukė ir Putino giminaitis, žuvo įtariamas nusikaltėlių bosas

Rusijos naujienų agentūra „Agenstvo“, remdamasi su Rusijos valdžios institucijomis susijusiuose platformos „Telegram“ kanaluose paskelbta informacija, pranešė, kad sekmadienį netoli Rusijos sostinės Maskvos esančio Mytiščių miesto jachtklube apvirtus jachtai žuvo Viktoras Averinas.
Pasak agentūros, V. Averinas buvo vienas iš Solntsevskajos organizuotos nusikalstamos grupuotės, kuri Maskvoje susiformavo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pabaigoje, lyderių.
Pasak naujienų agentūros „Agenstvo“, laive buvo dar penki žmonės, tačiau jiems pavyko saugiai išsigelbėti. Vienas iš jų – Viktoras Chmarinas vyresnysis, Rusijos prezidento Vladimiro Putino pusseserės vyras.
V. Chmarinas vyresnysis yra Viktoro Chmarino – vienos iš didžiausių Rusijos elektros energijos bendrovių „RusHydro“ vadovo – tėvas.
Agentūros „Agenstvo“ teigimu, laive taip pat buvo advokatas Viktoras Perekatovas, verslininkas Šamistanas Alijevas, asmens sargybinis Ivanas Abramušinas ir modelis Jekaterina Leonova.
Naujienų agentūra pridūrė, kad policija šį incidentą traktuoja kaip nelaimingą atsitikimą, kurio priežastis galėjo būti ledas.
