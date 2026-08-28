AP: JAV pajėgoms Europoje nepakaktų „Patriot“ raketų tęstinei Rusijos atakai atremti

JAV pareigūnas Europoje teigė, kad Amerikos pajėgoms tikrai nepakaktų „Patriot“ raketų tęstinei balistinių raketų atakai atremti. Jų galimybės atremti netgi pavienį balistinių raketų smūgį ar numušti nuo kurso nukrypusią Rusijos raketą yra „labai ribotos“, pridūrė jis. Tai JAV naujienų agentūrai patvirtino ir NATO pareigūnas.
Šį trūkumą, su anonimiškumo sąlyga kalbėjusių šaltinių teigimu, daugiausia lėmė karas Artimuosiuose Rytuose.
Perimančiųjų raketų trūkumas kelia susirūpinimą dėl to, kiek NATO šalys būtų pažeidžiamos galimos Rusijos atakos atveju.
JAV gynybos pareigūnas Europoje teigė, kad Rusijos balistinės raketos smūgis kariniam štabui ar elektrinei galėtų lemti, jog NATO „Patriot“ raketų trūktų taip pat smarkiai kaip Ukrainai.
Anksčiau Europos ir NATO pareigūnai teigė, kad Rusija galėtų būti pasirengusi pulti Aljanso šalis per artimiausius ketverius metus. Prognozuojama, kad iki to laiko „Patriot“ raketų atsargos vėl išaugs. Tuo metu Rusijos galimybes surengti raketinį išpuolį prieš Europą, pasak jų, gali riboti karas Ukrainoje, nes Maskvai esą būtų sudėtinga vesti oro karą dviem frontais.
JAV atmeta teiginius apie kritinį trūkumą
JAV kariuomenės pulkininkas Martinas O’Donnellas, vyresnysis NATO karinis atstovas spaudai, teigė, kad teiginiai apie kritinį raketų stygių Europoje „tiesiog neatitinka tikrovės“, rašo AP.
Pasak jo, NATO yra pajėgi „atremti smūgius“ ir turi pakankamai oro gynybos ginkluotės, kad galėtų apsiginti pati, taip pat suteikti pagalbą Ukrainai.
Jam ketvirtadienį antrino Pentagono vyriausiasis atstovas spaudai Seanas Parnellas.
„Turime viską, ko reikia, kad smogtume prezidento pasirinktu laiku ir vietoje. Įvairiose karinėse vadavietėse jau įvykdėme sėkmingas operacijas, tuo pačiu išlaikydami gausų ir parengtą ginklų arsenalą, skirtą mūsų žmonėms ir interesams ginti“, – tikino jis.
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