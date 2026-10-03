15-mečio paieškos internete sudomino policiją: paimtas telefonas ir kompiuteris

Pradėjo tikrinti, kas slepiasi už paieškų
Lenkijos policijai gavus informaciją apie nerimą keliančią nepilnamečio veiklą internete pradėtas tyrimas.
Tyrimo ėmėsi ne tik pareigūnai, dirbantys su nepilnamečių ir socialinės prevencijos bylomis, bet ir Varšuvos policijos kovos su teroro aktais ir žmogžudystėmis specialistai, kriminalistikos laboratorijos ekspertai bei Centrinis kovos su kibernetiniais nusikaltimais biuras.
Pareigūnai siekė nustatyti, kas konkrečiai ieškojo tokio pobūdžio informacijos, patikrino gautus duomenis ir išsiaiškino, ar paauglio veiksmai internete galėjo būti susiję su realiu pasirengimu nusikalstamai veikai.
Atlikus tyrimo veiksmus nustatyta, kad už paieškų stovi 15-metis. Policija taip pat išsiaiškino jo gyvenamąją vietą.
Namuose paėmė telefoną ir kompiuterį
Kratos metu pareigūnai paėmė nešiojamąjį kompiuterį ir mobilųjį telefoną. Šie įrenginiai perduoti ekspertams.
Policija teigia surinkusi duomenų, leidžiančių įtarti, kad 15-metis ruošėsi nužudymui.
Po apklausos 15-metis buvo pristatytas į teismą. Nuspręsta trims mėnesiams jį apgyvendinti jaunimo auklėjimo centre.
Policija taip pat nurodo, kad 15-metis yra Ukrainos pilietis.
Policija kreipėsi į tėvus
Po šio atvejo pareigūnai paskelbė atskirą kreipimąsi į tėvus ir globėjus, ragindami domėtis tuo, ką vaikai veikia internete.
Policija pabrėžia, kad kalbama ne apie siekį kontroliuoti kiekvieną vaiko žingsnį. Kur kas svarbiau domėtis jo problemomis, kalbėtis ir reaguoti, kai atsiranda signalų, kurių nederėtų ignoruoti.
Pareigūnų teigimu, vaikai internete gali susidurti su turiniu apie smurtą, ginklus ar kitokį pavojingą elgesį. Tokios informacijos jie gali ieškoti ir iš smalsumo, dėl bendraamžių įtakos ar kitų priežasčių.
Tėvams rekomenduojama atkreipti dėmesį į vaikų mėgiamas interneto svetaines, programėles ir platformas, jų žiūrimą bei ieškomą turinį ir žmones, su kuriais jie bendrauja internete.
Taip pat siūloma neignoruoti staigių elgesio ar pomėgių pokyčių, ryškaus susidomėjimo smurtu, ginklais ar nusikaltimų vaizdavimu, taip pat situacijų, kai vaikas ima itin kruopščiai slėpti savo veiklą internete.
Pareigūnai ragina su vaikais kalbėtis apie tai, ką jie mato ir ko ieško internete, bei kurti pasitikėjimu paremtą santykį.
Jeigu atsiranda rimtų ir nerimą keliančių signalų, policija ragina nelaukti, kol problema išnyks savaime, o ieškoti pagalbos.
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