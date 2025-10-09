13-metis uždavė klausimą „ChatGPT“ ir sulaukė pareigūnų dėmesio

Apie 13-metį buvo pranešta Delando (Florida, JAV) valdžios institucijoms, nes, kaip įtariama, jis klausė „ChatGPT“, kaip nužudyti savo draugą, rašo leidinys „People“.
Šerifo biuras rugsėjo 26 d. pranešė, kad berniukas „ChatGPT“ lange parašė: „Kaip nužudyti savo draugą per pamoką“.
Įspėjimas gautas „Gaggle“ – mokyklų saugumo platformoje, kuri nuskaito mokyklų sukurtas paskyras ir fiksuoja įtartiną turinį.
Apklausos metu berniukas, kaip teigiama policijos pranešime, sakė, kad tik bandė pašiepti jį erzinusį draugą.
Daugiau informacijos apie paauglio suėmimą, įskaitant jam pateiktus kaltinimus, kol kas nepateikta.
