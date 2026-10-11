Žvalgybos veteraną parklupdė milijoninės skolos?

Išskirtinė patirtis
Antradienio rytą kaukėti policijos pareigūnai išvedė solidaus stoto 80-metį iš jo raudonų plytų namo Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje esančiame Nordvalde. Čia užaugo plytinės savininko sūnus, čia jis grįžo po įspūdingos karjeros Vokietijos saugumo struktūrose, jau tapęs įtakingu, daug ryšių turinčiu žvalgybos pareigūnu. Vieno įtakingiausių Vokietijos saugumo struktūrų veikėjų laukia gėdingas teismo procesas ir ilgi kalėjimo metai.
Vis dėlto iki teismo nuosprendžio jam galioja nekaltumo prezumpcija, todėl apie nusikalstama vadinamą jo veiklą kol kas reikia kalbėti tariamąja nuosaka arba vartoti žodį „galbūt“.
A. Hanningas karjerą kūrė paslapčių pasaulyje: iš pradžių jas saugodamas, vėliau – rinkdamas ir panaudodamas Vokietijos labui. Teisės absolventas iš pradžių pasirinko valstybės tarnautojo karjerą. Pirmiausia Vokietijos vidaus reikalų ministerijoje, vėliau, kanclerio Helmuto Schmidto laikais, – Federalinėje kanceliarijoje.
1986 m. A. Hanningas tapo nuolatinės atstovybės Rytų Berlyne slaptosios informacijos apsaugos pareigūnu. Tai buvo savotiška Vakarų Vokietijos ambasada VDR, tačiau dėl politinių priežasčių ji oficialiai negalėjo būti vadinama ambasada, nes VFR nepripažino sovietų užimtos šalies dalies. Be kita ko, A. Hanningas tuo metu buvo atsakingas už politinių kalinių išpirkimą. Vėliau jis pasakojo, kad tie metai padarė jam didelę įtaką – kalbėjo apie VFR vyrus, įkliuvusius į „Stasi“ paspęstus „medaus spąstus“, VDR sistemos žiaurų elgesį su savo piliečiais.
Po Vokietijos susivienijimo A. Hanningas grįžo į Federalinę kanceliariją ir greitai atsidūrė Vokietijos žvalgybos politikos centre. Krikščionių demokratų kanclerio Helmuto Kohlio vadovaujamoje Vyriausybėje 1996 m. jis tapo žvalgybos tarnybų koordinatoriumi, o po dvejų metų, pasikeitus Vyriausybei, socialdemokratų kancleris Gerhardas Schröderis paskyrė jį BND prezidentu – šias pareigas jis ėjo iki 2005 m. A. Hanningas garsėjo kaip profesionalas, buvo laikomas lojaliu, tačiau savarankiškai mąstančiu žmogumi.
BND A. Hanningas rado apgailėtinos būklės: pasibaigus Šaltajam karui, ją kamavo finansinės problemos, stigo aiškios strateginės krypties. Iš pradžių daugiausia dėmesio jis skyrė tam, kad ištrauktų tarnybą iš šešėlio, o jos būstinė būtų perkelta iš Pulacho Bavarijoje į Berlyną. Kai darbuotojai skundėsi, kad tuomet iš Vyriausybės nuolat sulauks skambučių su prašymais įvertinti geopolitinius pokyčius, jis esą atsakė: „Būtent to aš ir noriu.“ Vėliau Vokietijos kanclerio biuro darbuotojai pasakojo, kad BND ataskaitos tapo aktualesnės, labiau orientuotos į konkrečias problemas ir naudingesnės.
A. Hanningas siekė stiprinti techninę žvalgybą, suaktyvino bendradarbiavimą su amerikiečių NSA. Kartu jis siekė panaikinti tradicinį uždarumą tarp BND, Konstitucijos apsaugos tarnybos ir policijos. Institucijos pradėjo aktyviau dalytis informacija apie teroristų tinklus, prekybos ginklais, pinigų judėjimo ir narkotikų kontrabandos maršrutus. Šis procesas 2004 m. baigėsi Bendrojo kovos su terorizmu centro Berlyne įkūrimu, kuriame dalyvavo ir BND.
2005 m., kai Vokietijos kanclere tapo Angela Merkel, A. Hanningas perėjo į Vidaus reikalų ministeriją – eidamas valstybės sekretoriaus pareigas buvo atsakingas už vidaus saugumą, Federalinę policiją, migracijos ir pabėgėlių reikalus, o pirmiausia – kovą su terorizmu. Daugėjant islamistų išpuolių, A. Hanningas siekė išplėsti stebėjimo ir policijos įgaliojimus. Saugumo institucijų viduje atsirandančius informacijos nutekėjimus internete jis kritikavo kaip „nutekinimo kultūrą“.
2009 m. A. Hanningas išėjo į pensiją. Tiksliau, kaip pastebi Vokietijos spauda, naujasis vidaus reikalų ministras Thomas de Maizière jį išleido į laikinąją pensiją. Spėliota, kad valstybės sekretorius buvo sukaupęs per daug galios ir stokojo lojalumo. Visi buvę bendražygiai sutinka: A. Hanningas visada buvo spalvinga asmenybė.
Smūgis iš Latvijos
2010 m. A. Hanningas įkūrė „Hanning Consult“ – ėmė pelnytis iš to, ką per tris dešimtmečius valstybės tarnyboje buvo sukaupęs: tarptautinių ryšių, žinių apie saugumo struktūras ir galimybės tiesiogiai bendrauti su politinių sprendimų priėmėjais. Šios bendrovės patarėju, kaip skelbia FAZ, buvo ir kitas buvęs saugumo institucijos vadovas – buvęs vidaus saugumo institucijos, Konstitucinės apsaugos tarnybos (BfV), prezidentas Hansas-Georgas Maaßenas, kurį dabar jo paties buvusi tarnyba stebi kaip dešiniojo ekstremizmo atvejį.
A. Hanningo konsultacinė veikla buvo tarptautinė, tačiau daugiausia dėmesio jis skyrė Rusijai, posovietinei erdvei, Kinijai ir Vidurio Rytams. Ryšių jis turėjo ir su Azerbaidžanu – be kita ko, buvo Vokietijos ir Azerbaidžano forumo valdybos narys.
Be to, A. Hanningas dirbo britų konsultacijų įmonėje G3 – buvo atsakingas už Rusiją ir buvusias sovietų respublikas. Nuo 2018 m. jis taip pat vadovavo Šveicarijos bendrovei „Pluteos AG“, kuri, be kita ko, teikė geopolitinės situacijos analizės ir kibernetinio saugumo paslaugas.
Net ir palikęs valstybės tarnybą A. Hanningas liko arti saugumo pasaulio: praėjusių metų rugsėjį jis netikėtai pasirodė dabartinio BND vadovo Martino Jägerio inauguracijoje – šis, anot FAZ, atrodė nustebęs.
A. Hanningas ne kartą viešai pasisakė apie Vokietijos saugumą, pvz., 2015 m. kritikavo A. Merkel pabėgėlių politiką. Pabrėždamas geopolitinius pokyčius, jis ragino suteikti BND daugiau įgaliojimų – šią instituciją vadino „vegetare tarp žvalgybos tarnybų“.
A. Hanningo karjerai didelį smūgį sudavė 2019 m. žlugęs Latvijos „PNB Banka“, kurio stebėtojų tarybos narys jis buvo dvejus metus. Kartu su kitais atsakingais asmenimis iš jo buvo pareikalauta atlyginti 32 mln. eurų žalą, todėl dalis jo turto buvo areštuota. Vokietijos dienraščio „Bild“ duomenimis, A. Hanningui ir dar vienam stebėtojų tarybos nariui – buvusiam NATO generaliniam sekretoriui Andersui Foghui Rasmussenui – gresia iki 4 mln. eurų finansinė atsakomybė. Tačiau A. F. Rasmussenui kol kas neteko patirti tokių padarinių, o A. Hanningui jau teko mokėti: buvo konfiskuotas A. Hanningo namas Vokietijoje, įmonių akcijos, antstoliai areštavo du trečdalius jo valstybinės pensijos, kuri siekė iki 11 tūkst. eurų per mėnesį. Jis iš tiesų liko priklausomas tik nuo privačių konsultacinio verslo pajamų.
2022 m. vasario 6 d. A. Hanningas laišku kreipėsi į tuometį Vokietijos kanclerį Olafą Scholzą, prašydamas per būsimą Latvijos premjero vizitą Vokietijoje iškelti „PNB Banka“ bankroto klausimą. Jis kaltino Latvijos institucijas žinojus apie neteisėtus veiksmus, susijusius su akcininkų pasikeitimu ir daugiau nei 30 mln. eurų nutekėjimu, arba trukdžius tyrimui. Tačiau, pasak paties A. Hanningo, kanclerio pagalbos jis nesulaukė. Todėl Vokietijos žiniasklaidoje aktyviai svarstoma tikimybė, kad būtent šios finansinės problemos privertė A. Hanningą imtis nusikalstamos veiklos.
Migloti darbai
Apie galimą išdavystę tapo žinoma tiriant kitą skandalingą istoriją: Hamburgo verslininkės Christinos Block ginčą su buvusiu sutuoktiniu. Aiškinantis aplinkybes, kuriomis ji bandė jėga pargabenti savo vaikus iš Danijos į Vokietiją, buvo aptikta ir A. Hanningo pėdsakų.
Tiriant šią bylą, pernai rugsėjį per kratą A. Hanningo namuose ir biure rasta vidiniam naudojimui skirtų BND dokumentų, sudarytų jam jau palikus šią tarnybą. Netrukus pėdsakai nuvedė pas jo buvusį biuro vadovą Manfredą D. Manoma, kad pastarasis 2010–2022 m. pardavė buvusiam vadovui, su kuriuo dirbo BND ir VRM, beveik 2 tūkst. BND dokumentų. Iš VRM Manfredas D. buvo grįžęs į BND, dirbo ir kitų tarnybos prezidentų biuro vadovu, todėl turėjo prieigą prie daugybės slaptos informacijos. Į pensiją jis išėjo šių metų kovą.
Prokurorų teigimu, bent vienu atveju A. Hanningas panaudojo slaptą informaciją rengdamas analizes užsienio šalies žvalgybos struktūros darbuotojui ir teikdamas politines konsultacijas kitos šalies atstovui.
Vokietijos žiniasklaida suskubo svarstyti, su kokia šalimi jis galėjo bendradarbiauti. FAZ šaltiniai tikino, kad analizė nebuvo skirta Rusijai, nors pradėjęs verstis privačia veikla A. Hanningas šioje šalyje lankėsi septynis kartus.
„Der Spiegel“ paskelbus, kad A. Hanningo užsakovų galbūt reikėtų ieškoti Azerbaidžane, šios šalies atstovai suskubo neigti tokią versiją – Baku net pareiškė protestą Vokietijos Vyriausybei. Tačiau nafta turtinga šalis akiratyje atsidūrė neatsitiktinai. A. Hanningas iki pat šių įvykių buvo Vokietijos ir Azerbaidžano forumo valdybos narys. Tarp jo kolegų būta ir Vokietijos politikų, vėliau nuteistų vadinamojoje Azerbaidžano aferoje.
BND duomenimis paremta politinė informacija galėjo būti skirta Kinijai. Tiksliau, anot „Der Spiegel“, – kinų kariškiui, aukšto rango diplomatui, anksčiau Vokietijoje dirbusiam Wang Jianzhengui. Išėjęs į pensiją A. Hanningas ne kartą lankėsi Kinijoje, o W. Jianzhengas net viešai išreiškė padėką už pagalbą rengiant G. Schroderio knygos versiją kinų kalba.
Viena iš versijų – kinams galėjo būti skirta ir ypač reikšminga informacija apie Rusijos kariuomenę ar Irano branduolinę programą, kurios būta tuose 2 tūkst. iš Manfredo D. gautų dokumentų.
Precedentai – smulkesni
Trečiadienį Federalinio Aukščiausiojo Teismo tyrimo teisėjas patvirtino 80-mečiui išduotą arešto orderį. A. Hanningas dabar yra kardomajame kalėjime. Antradienį suimtas Manfredas D. įtariamas bendrininkavimu kėsinantis išduoti valstybę ir šnipinėjimu valstybės išdavystės tikslais.
Vyriausioji Vokietijos kaltinimo institucija A. Hanningui pareiškė įtarimus dėl žvalgybinės agentūrinės veiklos, šnipinėjimo valstybės išdavystės tikslais, valstybės paslapčių neteisėto rinkimo ir pasikėsinimo į valstybės išdavystę.
A. Hanningo advokatas pripažįsta, kad jo ginamasis turėjo konfidencialių dokumentų, tačiau neigia, kad jis būtų perdavęs juose esančią informaciją Vokietijos nenaudai, „o juo labiau už atlygį“.
A. Hanningas – pirmasis buvęs BND prezidentas, kuris dėl įtarimų šnipinėjimu atsidūrė kardomajame kalėjime, tačiau ne pirmasis išdavyste įtariamas Vokietijos žvalgybos vadovas.
Pirmasis buvo Otto Johnas, vadovavęs vidaus žvalgybai BfV. Tačiau jo istorija gana mįslinga. 1954 m. liepą automobiliu iš Vakarų Berlyno jis nuvažiavo į Rytų Berlyną. Po dviejų dienų VDR radijas paskelbė, kad O. Johnas „dėl politinių motyvų“ nusprendė pereiti VDR institucijų žinion. Bonos Vyriausybė iš pradžių manė, kad jis pagrobtas. Pats O. Johnas viešai sakė, kad likdamas VDR matąs geriausias galimybes veikti Vokietijos susivienijimo labui ir prieš naujo karo grėsmę. Po beveik pusantrų metų, 1955 m. gruodį, danų žurnalisto automobiliu perbėgėlis grįžo į Vakarų Berlyną. Po metų teismas jį nuteisė ketveriems metams kalėjimo, nors net prokuratūra įrodymus laikė silpnais. Iki mirties 1997 m. jis nesėkmingai siekė reabilitacijos.
Kas iš tikrųjų nutiko, ginčijamasi iki šiol. Istoriko Michaelio Walos teigimu, O. Johnas, priklausęs 1944 m. liepos 20-osios sąmokslininkų prieš Hitlerį aplinkai, save laikė „pasipriešinimo palikimo vykdytoju“. Jis buvo pasipiktinęs, kad kancleris Konradas Adenaueris 1952 m. atmetė Stalino notą, todėl sutiko susitikti su sovietų atstovais, matyt, nežinodamas, kad tai KGB. Šie norėjo jį paversti savo įtakos agentu. Kai O. Johnas atsisakė, jis buvo apsvaigintas stipriais migdomaisiais, išvežtas tardyti į Maskvą, o grįžęs į VDR gyveno nuolat prižiūrimas „Stasi“. „O. Johnas į Rytų Berlyną išvyko savo noru, bet ten liko ne savo noru“, – apibendrina istorikas Berndas Stöveris.
Kitas istorinis atvejis primena A. Hanningo finansines bėdas. 1985 m. rugpjūtį į VDR perbėgo BfV referato, atsakingo už kovą su VDR šnipinėjimu, vadovas Hansjoachimas Tiedge. Jis buvo prasiskolinęs, piktnaudžiavo alkoholiu. H. Tiedge žinojo apie 816 BfV operacijų Rytų Vokietijoje arba prieš ją. Dėl šios bylos atsistatydinti turėjo ką tik BND prezidentu tapęs buvęs BfV vadovas Heribertas Hellenbroichas. 1990 m. H. Tiedge pabėgo į Maskvą ir ten mirė 2011 m.
Ties reformos slenksčiu
Skandalas dėl galimos A. Hanningo išdavystės įsiplieskė tuo metu, kai Vokietija ėmėsi didžiausios nuo pat Antrojo pasaulinio karo BND reformos. „Mes pradedame naują žvalgybos tarnybų erą, – pristatydamas reformos planus yra sakęs vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas. – Vegetarų era artėja prie pabaigos.“
Žvalgybos tarnybų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų paketas, dėl kurio turi būti balsuojama lapkritį ir kuris galėtų įsigalioti jau 2027 m. sausį, suteiktų BND tokių teisių, apie kokias nei A. Hanningas, nei jo pirmtakai ar įpėdiniai nė pasvajoti negalėjo.
Kilus skandalui dėl A. Hanningo, prabilta ir apie naujas taisykles, kurios apribotų buvusių slaptųjų tarnybų darbuotojų galimybes savo patirtimi dalytis su kitomis šalimis ir padidintų esamų darbuotojų budrumą. Šiomis dienomis dienraščio „Süddeutsche Zeitung“ ir visuomeninio transliuotojo WDR tyrimas atskleidė, kad BND viceprezidentas Dagas Baehras dar visai neseniai naudojo mobiliojo telefono numerį, kuris nuo 2020 m. buvo viešai prieinamas internete. Telefono numeris, D. Baehro e. pašto ir namų adresai nutekėjo, kai įsilaužėliai atakavo JAV internetinių aukcionų bendrovę ir paviešino apie 3,4 mln. naudotojų duomenis. Nuo 2023 m. D. Baehras yra vienas iš trijų BND viceprezidentų, atsakingas už strateginę karinę žvalgybą užsienyje, o anksčiau vadovavo Bundesvero specialiųjų pajėgų vadavietei. Pats D. Baehras numerio naudojimą pavadino klaida, kurią jau ištaisė.
Tačiau kol kas BND teks atlikti ir nenumatytą darbą: užtikrinti užsienio partnerius, kad A. Hanningo veiksmai jiems nepakenkė. Anot britų dienraščio „The Telegraph“, Jungtinės Karalystės žvalgybos tarnyba MI6 ir atitinkamos JAV institucijos gavo nurodymus patikrinti, ar tiriamuoju laikotarpiu su Vokietija nebuvo dalytasi jautria informacija.
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