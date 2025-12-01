 Žiniasklaida: Zelenskis svarsto šešias kandidatūras į kanceliarijos vadovo postą

2025-12-01 15:55
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenkis, pasak naujienų agentūros „RBK Ukraine“, šiuo metu svarsto šešis potencialius kandidatus į savo kanceliarijos vadovo postą.

Žiniasklaida: Zelenskis svarsto šešias kandidatūras į kanceliarijos vadovo postą / Ukrainos prezidentūros nuotr.

Pranešime įvardijamos keturios pavardės. Pasak agentūros, šiuo metu labiausiai diskutuojamos gynybos ministro Denyso Šmyhalio, vicepremjero ir skaitmeninės transformacijos ministro Mychailo Fiodorovo, karinės žvalgybos vado Kyrylo Budanovo ir prezidento administracijos vadovo pavaduotojo Pavlo Palisos pavardės. Anot duomenų, naujasis kanceliarijos vadovas ateityje daugiausiai bus atsakingas už vidaus politiką, o V. Zelenskis labiau orientuosis į užsienio politikos klausimus.

Praėjusią savaitę po kratų jo biure ir namuose atsistatydino prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermekas.

Šiame straipsnyje:
Ukraina
jermakas
Zelenskis

