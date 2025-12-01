Žiniasklaida: Zelenskis svarsto šešias kandidatūras į kanceliarijos vadovo postą

Pranešime įvardijamos keturios pavardės. Pasak agentūros, šiuo metu labiausiai diskutuojamos gynybos ministro Denyso Šmyhalio, vicepremjero ir skaitmeninės transformacijos ministro Mychailo Fiodorovo, karinės žvalgybos vado Kyrylo Budanovo ir prezidento administracijos vadovo pavaduotojo Pavlo Palisos pavardės. Anot duomenų, naujasis kanceliarijos vadovas ateityje daugiausiai bus atsakingas už vidaus politiką, o V. Zelenskis labiau orientuosis į užsienio politikos klausimus.
Praėjusią savaitę po kratų jo biure ir namuose atsistatydino prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermekas.
