Zelenskis ragina uždaryti Baltijos jūrą Rusijos laivams

Tai jis pareiškė didėjant įtampai tarp Rusijos ir NATO, be kita ko ir dėl padažnėjusių aljanso valstybių narių oro erdvės pažeidimų.
„Vis daugiau įrodymų rodo, kad Rusija galėjo naudoti tanklaivius Baltijos jūroje, jog paleistų dronus, kurie sukėlė didelius trukdžius Šiaurės Europoje“, – sakė V. Zelenskis.
Jei Rusijos tanklaivis naudojamas dronams leisti, jam nėra vietos Baltijos jūroje, sakė jis.
„Tai yra de facto Rusijos karinė veikla prieš Europos šalis, todėl Europa turi teisę uždaryti sąsiaurius ir jūrų maršrutus, kad apsisaugotų“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.
„(Pastarųjų savaičių Rusijos veiksmai – ELTA) kelia pavojų. Tai neabejotinai yra oro erdvės, sienų ir tarptautinės teisės pažeidimas“, – pabrėžė V. Zelenskis.
„Reikia reaguoti ne iš tos šalies, kuri yra puolama, pozicijos, bet iš pozicijos, kad Europa yra teoriniu požiūriu agresyvių Rusijos veiksmų taikiniu“, – sakė Ukrainos prezidentas.
Jis pabrėžė, kad sąjungininkių reakcija į Rusijos veiksmus turi būti vieninga, įskaitant Europos ir JAV.
„Turime žiūrėti ne tik į Europos šalis, turime žiūrėti ir į buvusias TSRS šalis, šalis, kuriose Rusija praranda savo įtaką“, – pridūrė jis.
„Kyiv Post“ primena, kad rugsėjo pradžioje Rusijos dronai buvo numušti virš Lenkijos. Tą pačią savaitę dronai taip pat įskrido į Rumunijos oro erdvę, tačiau Bukareštas nusprendė jų neperimti.
Vos po kelių dienų trys Rusijos naikintuvai MiG-31 pažeidė Estijos oro erdvę ir joje išbuvo 12 minučių, kol juos sulaikė NATO lėktuvai.
Naujausi komentarai