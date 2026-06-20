 Žiniasklaida: Trumpas paskelbė apie dar vieną kelionę į Kiniją šiais metais

Žiniasklaida: Trumpas paskelbė apie dar vieną kelionę į Kiniją šiais metais

2026-06-20 13:51
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad 2026 metais lankysis Turkijoje ir dar kartą nuvyks į Kiniją.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / EPA-ELTA nuotr.

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Apie tai šeštadienį rašo ukrainiečių portalas „Ukrainska Pravda“, remdamasis naujienų agentūros „Reuters“ pranešimu.

„Mes daug keliaujame. Vyksime į Turkiją. Be to, šiais metais tam tikru momentu vėl vyksime į Kiniją“, – pareiškė JAV lyderis.

D. Trumpas taip pat pažymėjo, kad Kinijos vadovas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) rugsėjį atvyks į Jungtines Valstijas.

„Prezidentas Xi atvyks čia rugsėjį, bet mes taip pat grįšime į Kiniją į didelę konferenciją, kuri ten vyks“, – sakė jis.

JAV prezidentas Pekine lankėsi gegužės viduryje.

Šiame straipsnyje:
Kinija
vizitas Kinijoje
Donaldas Trumpas

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