Žiniasklaida: sulaukęs 107-erių, mirė seniausias Holokaustą išgyvenęs žmogus Izraelyje

Remiantis Aušvico-Birkenau memorialo ir keleto Izraelio žiniasklaidos priemonių duomenimis, 1919 m. Lenkijoje gimęs J. Widawskis mirė sekmadienį.
Užuojautą J. Widawskio šeimai pareiškė Izraelio prezidentas Izaokas Hercogas.
Teigiama, kad J. Widawskis, be kita ko, išgyveno Aušvico koncentracijos stovyklą. Didžioji dalis jo šeimos buvo nužudyta nacių valdymo laikotarpiu, o į Izraelį jis emigravo 1950 m.
Nuo 1978 m. jis dalyvavo atkuriant žydų kapus Lenkijoje. Be to, remiantis Aušvico-Birkenau memorialo pranešimu, jis padėjo identifikuoti ir pažymėti daugiau nei 3 tūkst. kapų.
Izraelio prezidentas platformoje „X“ rašė, kad J. Widawskio gyvenimas buvo „įspūdingas liudijimas apie gyvenimo, atminties ir atsinaujinimo pergalę“.
Holokausto metu naciai Europoje nužudė apie 6 milijonus žydų. Atitinkama valstybinė institucija balandžio mėnesį pranešė, kad Izraelyje vis dar gyvena apie 109 tūkst. Holokaustą išgyvenusių asmenų.
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