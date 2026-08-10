Žiniasklaida: Pentagonas ragina gynybos pramonę didinti gamybą

„The Washington Post“ ir CNN citavo gynybos ministro pavaduotojo Steve‘o Feinbergo raštą, skirtą pramonės atstovams. Pentagono vyriausiasis atstovas spaudai Seanas Parnellas patvirtino „dpa“ dokumento autentiškumą.
Pastarosiomis savaitėmis JAV žiniasklaida pranešė apie mažėjančias kritiškai svarbių ginklų atsargas JAV kariuomenėje dėl karo su Iranu, nors prezidentas Donaldas Trumpas neigė šias problemas.
S. Feinbergas trečiadienį rašytame rašte davė ne ilgesnį kaip trijų savaičių terminą gynybos pramonės atstovams pateikti planams, kaip sutrumpinti pristatymo terminus ir (arba) padidinti kritiškai svarbių pajėgumų gamybą, teigė žiniasklaidos priemonės.
„Washington Post“ teigimu, S. Feinbergas pramonės atstovams sakė, kad ne vienus metus trunkantys vystymo ciklai „yra nepriimtini“.
S. Parnellas savo pareiškime pabrėžė, kad nuo pat pirmosios JAV gynybos sekretoriaus Pete‘o Hegsetho darbo dienos Pentagonas sutelkė dėmesį į JAV gynybos pramonės greičio, pajėgumų ir veiksmingumo pokyčius. P. Hegsetho pavaduotojas S. Feinbergas dirba siekdamas reformuoti pasenusią viešųjų pirkimų sistemą, sakė jis. „Tiesioginis bendradarbiavimas su pramonės lyderiais siekiant pagreitinti gamybą nėra naujiena.“
Vašingtone įsikūręs analitinis „Strateginių ir tarptautinių studijų centras“ (CSIS) liepos pabaigoje apskaičiavo, kad JAV tuo metu turėjo šiek tiek mažiau nei 830 „Patriot“ gynybinių raketų. Prieš karą su Iranu šis skaičius siekė šiek tiek daugiau nei 2 300.
Kalbant apie „THAAD“ perėmimo raketas, analitinis centras apskaičiavo, kad prieš karą jų buvo 452. Liepos pabaigoje šis skaičius, kaip manoma, buvo sumažėjęs iki 278.
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