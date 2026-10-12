 Žiniasklaida: per migrantų antplūdį Maroko laivai buvo įplaukę į Seutos teritorinius vandenis

Žiniasklaida: per migrantų antplūdį Maroko laivai buvo įplaukę į Seutos teritorinius vandenis

2026-10-12 21:23
Živilė Aleškaitienė (AFP)

Maroko karo laivai liepos mėnesį per migrantų antplūdį ir po jo buvo įplaukę į Seutos teritorinius vandenis – tai retas atvejis, kai buvo pažeidžiamas Ispanijos suverenitetas šioje Šiaurės Afrikos teritorijoje, į kurią pretenzijas reiškia Rabatas, pirmadienį pranešė žiniasklaida.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Žiniasklaida: per migrantų antplūdį Maroko laivai buvo įplaukę į Seutos teritorinius vandenis</span>
Žiniasklaida: per migrantų antplūdį Maroko laivai buvo įplaukę į Seutos teritorinius vandenis / EPA-ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Šis pranešimas pasirodė Ispanijos karaliaus ir karalienės vizito Seutoje išvakarėse. Tai bus pirmasis karališkosios poros apsilankymas mieste nuo 2007 m., galintis padidinti įtampą istoriškai jautriuose Ispanijos ir Maroko santykiuose dėl šios teritorijos statuso.

Ispanijos dienraštis „El País“, remdamasis neįvardytais „apie šiuos incidentus informuotais šaltiniais“, pranešė, kad mažiausiai viena Maroko fregata ir keli patruliniai kateriai be išankstinio leidimo įplaukė į Ispanijos teritorinius vandenis.

„Tai nebuvo [...] paprastas praplaukimas ar atsitiktinis įplaukimas, o tyčinis ir pasikartojantis teritorinių vandenų pažeidimas, kuriam beveik nėra precedentų“, – remdamasis anoniminiais šaltiniais rašė „El País“.

„Maroko karo laivų įplaukimai tęsėsi ir pirmosiomis rugpjūčio dienomis, tvyrant didelei įtampai, ir vos nesukėlė abiejų šalių karinių laivų susidūrimo“, – pranešė dienraštis.

Pasak jo, Maroko karo laivų įplaukimus sustabdė tik Ispanijos karinio jūrų laivyno ir Gynybos ministerijos įsikišimas.

Kilo daug klausimų dėl galimo Rabato vaidmens per beprecedentį ir žmonių gyvybių pareikalavusį daugiau kaip 70 tūkst. migrantų antplūdį iš Maroko į Seutą liepos 30–31 d.

Ispanijos dešinieji kaltina Maroką organizavus migrantų patekimą į Seutą dėl politinių motyvų, nes Rabatas reiškia teritorines pretenzijas į šį miestą ir kitą Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje – Melilją.

Ispanijos ministras pirmininkas socialistas Pedro Sanchezas, per aštuonerius savo valdymo metus siekęs pagerinti santykius su Rabatu, pareiškė, kad šiems kaltinimams pagrįsti nėra jokių „tvirtų įrodymų“.

Maroko karalius Mohammedas VI penktadienį nutraukė tylą, pasmerkdamas „neatsakingus tam tikrų politinių bei žiniasklaidos sluoksnių pareiškimus ir jų akivaizdų naudojimąsi šia padėtimi saviems tikslams“, taip greičiausiai reaguodamas į Ispanijoje išsakytą kritiką.

Kreipdamasis į parlamentą jis pareiškė, kad jo šalies partnerystė su Ispanija „yra suverenus pasirinkimas ir savanoriškas įsipareigojimas, kuriam negali būti daromas joks spaudimas, negali būti grasinama ir kuris negali tapti jokio šantažo objektu“.

„El País“ rašė, kad jo šaltiniai atsisakė spėlioti, ar Maroko karo laivų įplaukimai nebuvo sąmoningai derinami su migrantų antplūdžiu, tačiau pridūrė, kad šis incidentas „padidino dvišalę įtampą“.

Ispanijos gynybos ministerija į prašymą pakomentuoti situaciją kol kas neatsakė.

Antradienį numatytas karaliaus Pilypo VI ir karalienės Leticijos vizitas Seutoje turi didelę simbolinę reikšmę ir gali tapti išbandymu santykiams su Maroku. 2007 m. buvusio karaliaus Juano Carloso apsilankymas šiame mieste sukėlė diplomatinę krizę.

 
Šiame straipsnyje:
Seuta
Maroko karo laivai
migrantų antplūdis
Ispanija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų