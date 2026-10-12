Žiniasklaida: per migrantų antplūdį Maroko laivai buvo įplaukę į Seutos teritorinius vandenis

Šis pranešimas pasirodė Ispanijos karaliaus ir karalienės vizito Seutoje išvakarėse. Tai bus pirmasis karališkosios poros apsilankymas mieste nuo 2007 m., galintis padidinti įtampą istoriškai jautriuose Ispanijos ir Maroko santykiuose dėl šios teritorijos statuso.
Ispanijos dienraštis „El País“, remdamasis neįvardytais „apie šiuos incidentus informuotais šaltiniais“, pranešė, kad mažiausiai viena Maroko fregata ir keli patruliniai kateriai be išankstinio leidimo įplaukė į Ispanijos teritorinius vandenis.
„Tai nebuvo [...] paprastas praplaukimas ar atsitiktinis įplaukimas, o tyčinis ir pasikartojantis teritorinių vandenų pažeidimas, kuriam beveik nėra precedentų“, – remdamasis anoniminiais šaltiniais rašė „El País“.
„Maroko karo laivų įplaukimai tęsėsi ir pirmosiomis rugpjūčio dienomis, tvyrant didelei įtampai, ir vos nesukėlė abiejų šalių karinių laivų susidūrimo“, – pranešė dienraštis.
Pasak jo, Maroko karo laivų įplaukimus sustabdė tik Ispanijos karinio jūrų laivyno ir Gynybos ministerijos įsikišimas.
Kilo daug klausimų dėl galimo Rabato vaidmens per beprecedentį ir žmonių gyvybių pareikalavusį daugiau kaip 70 tūkst. migrantų antplūdį iš Maroko į Seutą liepos 30–31 d.
Ispanijos dešinieji kaltina Maroką organizavus migrantų patekimą į Seutą dėl politinių motyvų, nes Rabatas reiškia teritorines pretenzijas į šį miestą ir kitą Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje – Melilją.
Ispanijos ministras pirmininkas socialistas Pedro Sanchezas, per aštuonerius savo valdymo metus siekęs pagerinti santykius su Rabatu, pareiškė, kad šiems kaltinimams pagrįsti nėra jokių „tvirtų įrodymų“.
Maroko karalius Mohammedas VI penktadienį nutraukė tylą, pasmerkdamas „neatsakingus tam tikrų politinių bei žiniasklaidos sluoksnių pareiškimus ir jų akivaizdų naudojimąsi šia padėtimi saviems tikslams“, taip greičiausiai reaguodamas į Ispanijoje išsakytą kritiką.
Kreipdamasis į parlamentą jis pareiškė, kad jo šalies partnerystė su Ispanija „yra suverenus pasirinkimas ir savanoriškas įsipareigojimas, kuriam negali būti daromas joks spaudimas, negali būti grasinama ir kuris negali tapti jokio šantažo objektu“.
„El País“ rašė, kad jo šaltiniai atsisakė spėlioti, ar Maroko karo laivų įplaukimai nebuvo sąmoningai derinami su migrantų antplūdžiu, tačiau pridūrė, kad šis incidentas „padidino dvišalę įtampą“.
Ispanijos gynybos ministerija į prašymą pakomentuoti situaciją kol kas neatsakė.
Antradienį numatytas karaliaus Pilypo VI ir karalienės Leticijos vizitas Seutoje turi didelę simbolinę reikšmę ir gali tapti išbandymu santykiams su Maroku. 2007 m. buvusio karaliaus Juano Carloso apsilankymas šiame mieste sukėlė diplomatinę krizę.
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