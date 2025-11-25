 Žiniasklaida: Abu Dabyje vyksta JAV ir Rusijos derybos

Žiniasklaida: Abu Dabyje vyksta JAV ir Rusijos derybos

2025-11-25 11:56
BNS inf.

JAV kariuomenės sekretorius Danielis Driscollas Abu Dabyje susitiko su Rusijos delegacija, antradienį pranešė Jungtinių Valstijų ir britų žiniasklaida, praėjus kelioms dienoms po Ženevoje įvykusių derybų dėl JAV plano karui Ukrainoje užbaigti. 

Žiniasklaida: Abu Dabyje vyksta JAV ir Rusijos derybos / Scanpix nuotr.

D. Driscollas pirmadienį susitiko su rusų delegacija. Planuojama, kad antradienį derybos tęsis, pranešė amerikiečių televizija „ABC News“ ir britų leidinys „Financial Times“, cituodami vieną JAV pareigūną.

Apie naujausias derybas anksčiau nebuvo viešai skelbta. Jos vyksta po Ženevoje surengtų JAV ir Ukrainos pareigūnų susitikimų, kuriais buvo siekiama išspręsti Rusijos karą.

„Financial Times“ paskelbė, kad derybose dalyvaus Ukrainos karinės žvalgybos vadovas Kyryla Budanovas, bet neužsiminė, kas atstovauja Rusijai.

„Neturiu ką jums pasakyti. Stebime žiniasklaidos pranešimus“, – rusų žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. 

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
derybos
JAV
Rusija

