Zelenskis: Ukraina faktiškai turi antrą pagal stiprumą NATO kariuomenę

„Ir todėl NATO reikia mūsų ir de-jure“, – žurnalistams pareiškė V. Zelenskis kurį cituoja portalas „Hromadske“. Tai esą faktas, kurį pripažįsta visi NATO valstybių lyderiai. Ukrainos ginkluotosios pajėgos, gindamosi nuo Maskvos vykdomos invazijos, niekuo nenusileidžia antra stipriausia pasaulio kariuomene laikomai Rusijos kariuomenei, pridūrė jis.
Ukraina nėra Vakarų gynybinio aljanso narė. Stipriausia NATO kariuomenė yra Jungtinių Valstijų. Vienas iš deklaruojamų Maskvos karo tikslų yra užkirsti kelią Ukrainos narystei NATO – šis siekis įtvirtintas Ukrainos konstitucijoje.
V. Zelenskis taip pat pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki mirties sėdės Kremliuje, kad įgyvendintų savo tikslą atkurti 1991 m. žlugusią Sovietų Sąjungą.
„Be Ukrainos tai neįmanoma. Todėl mums taip sunku, mieli ukrainiečiai“, – teigė jis.
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