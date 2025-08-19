Zelenskis: tai buvo iki šiol geriausias susitikimas su Trumpu

„Tai buvo geriausias mūsų susitikimas“, – pasibaigus konsultacijoms su D. Trumpu ir aukščiausiais Europos atstovais, teigė V. Zelenskis, kurį cituoja jo biuras. „Visiems amerikiečių kolegoms galėjau šį tą parodyti apie padėtį mūšio lauke, netgi žemėlapyje“, – pridūrė jis.
Viršūnių susitikimas Vašingtone priartino tiesioginio V. Zelenskio susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu galimybę. D. Trumpas pareiškė pradėjęs atitinkamus pasirengimus. Pasak Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo, V. Zelenskio ir V. Putino susitikimas turėtų įvykti „per ateinančias dvi savaites“.
Buvo aptartos ir saugumo garantijos Ukrainai. „Dėl saugumo garantijų tikriausiai spręs mūsų partneriai. Ir bus pateikta vis daugiau detalių“, – sakė V. Zelenskis. Anot jo, svarbu, kad JAV prisidėtų prie saugumo garantijų Ukrainai. Šie planai esą bus „formalizuoti“ per savaitę ar dešimt dienų.