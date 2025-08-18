Artėjant svarbioms deryboms Vašingtone, rusų smūgiai Ukrainoje nusinešė 14 žmonių gyvybes

Ankstų rytą Charkive surengta dronų ataka pavertė dalį penkiaaukščio gyvenamojo namo griuvėsiais ir sukėlė gaisrus mažiausiai trijuose aukštuose, platformoje „Telegram“ pranešė Charkivo srities gubernatorius Olehas Synjehubovas.
„Per išpuolį žuvo septyni civiliai gyventojai, įskaitant du vaikus“, – socialiniuose tinkluose pranešė vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka ir pridūrė, kad 23 žmonės buvo sužeisti.
Į netoli Rusijos sienos esantį miestą keliomis valandomis anksčiau taip pat buvo paleista balistinė raketa, kuri sužeidė mažiausiai 11 žmonių, sakė Charkivo meras Ihoris Terechovas.
I. Klymenka teigė, kad dar trys žmonės žuvo ir 23 buvo sužeisti per smūgį Zaporižios srityje.
Rytų Ukrainos Donecko regione Rusijos smūgiai vis dar Ukrainos kontroliuojamose gyvenvietėse Dobropilijoje ir Kostiantynivkoje pražudė keturis žmones, pranešė regiono prokurorai.
Rusija anksti pirmadienį taip pat dronais smogė Ukrainos pietiniam Odesos regionui, kur kilo gaisras viename degalų objekte, sakė srities gubernatorius Olehas Kiperis.
Apie tai pranešama artėjant V. Zelenskio ir D. Trumpo susitikimui Baltuosiuose rūmuose, dalyvaujant ir Europos Sąjungos (ES) lyderiams.
Prieš V. Zelenskio atvykimą į Vašingtoną JAV prezidentas pareiškė, kad pagal taikos susitarimą Ukraina negalės susigrąžinti aneksuoto Krymo pusiasalio arba įstoti į NATO.
V. Zelenskis ne kartą priešinosi spaudimui atiduoti Krymą – 2014 metais Rusijos aneksuotą pietinį pusiasalį.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas reikalauja, kad Ukraina paliktų Donbasą – teritoriją, kurią sudaro Donecko ir Luhansko regionai Rytų Ukrainoje – mainais už fronto linijos įšaldymą Chersono ir Zaporižios srityse.