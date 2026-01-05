Zelenskis savo patarėja paskyrė buvusią Kanados premjero pavaduotoją

„Chrystia yra profesionalė (...), turinti didelę patirtį pritraukiant investicijas ir vykdant ekonomines pertvarkas“, – pirmadienį „Telegram“ įraše teigė prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Ch. Freeland, kuri 2019-2024 m. dirbo ministro pirmininko Justine‘o Trudeau pavaduotoja, 2025 m. buvo paskirta Kanados specialiąja atstove Ukrainos atstatymo klausimams.
Ukrainos prezidento kanceliarijos interneto svetainėje paskelbtas dekretas Nr. 15/2026 dėl Ch. Freeland paskyrimo. Pažymima, kad ji dirbs neetatine prezidento patarėja.
Šis paskyrimas įvyko tuo metu, kai V. Zelenskis ruošia dirvą arba taikos susitarimui ir Ukrainos atstatymui po karo, arba karo tęsiniui, ir tokiais paskyrimais kaip šis siekiama parengti šalį abiem atvejams.
Sausio 2 d. V. Zelenskis paskyrė dabar jau buvusį šalies karinės žvalgybos vadovą Kyrylą Budanovą prezidento kanceliarijos vadovu – šis veiksmas plačiai suprantamas kaip Kyjivo pasirengimas karo tęsiniui šiais metais.
V. Zelenskis lapkričio 30 d. taip pat paskyrė buvusią Ukrainos ambasadorę Vašingtone Oksaną Markarovą prezidento patarėja atstatymo ir investicijų klausimais.
Kaip pranešama, V. Zelenskis Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotoju paskyrė buvusį užsienio reikalų ministro pavaduotoją Serhijų Kyslycią. 2019-2024 m. jis dirbo Ukrainos nuolatiniu atstovu Jungtinėse Tautose.
Naujausi komentarai