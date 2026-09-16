Zelenskis: rinkimus galima surengti nors ir rytoj – bet kartu neįmanoma

„Esu pasirengęs juos (rinkimus – aut.) surengti nors ir rytoj, bet jei karas tęsiasi, to padaryti negalima – nei pagal Konstituciją, nei pagal rinkimų įstatymus, o visų pirma dėl saugumo padėties. Kaip žmonėms balsuoti, jei vaikai net negali eiti į mokyklą? Kaip galima rengti rinkimus, kai 9 milijonai žmonių yra užsienyje? Paprastai iš užsienio balsuoja apie pusę milijono žmonių. O ką darysime su žmonėmis, gyvenančiais laikinai okupuotose teritorijose? Ar jie balsuos? Kaip jie balsuos ir kas ten prižiūrės balsavimo procesą? Ten yra Rusijos kariuomenė“, – sakė prezidentas.
Tie, kurie šiuo metu ragina surengti rinkimus šalyje, tiesiog nori dalyvauti politikoje, teigė V. Zelenskis.
„Manau, kad tai klaida. Karo metu taika yra svarbiausias prioritetas. Politika netgi nėra antra. Net politikams ji yra dešimtoje vietoje. O žmonėms – šimtojoje. Žmonės turi kitų prioritetų: kaip išgyventi, kaip gyventi, kaip nuvesti vaikus į mokyklą... ką reikėtų daryti dėl viso to?“ – pridūrė jis.
Milijonas žuvusių rusų
Tame pačiame interviu „CBS News“ V. Zelenskis sakė, kad Rusijos kariuomenė iki šių metų galo neteks dar 300 tūkst. karių, o tai reiškia, kad per penkerius karo su Ukraina metus žuvusių rusų skaičius priartės prie milijono.
„Manome, kad jie (rusai – aut.) šiais metais neteks 300 tūkst. žmonių. Kalbame apie žuvusiuosius. Tai reikštų, kad per penkerius karo metus jie praras vieną milijoną žmonių. Kartoju – vienas milijonas žuvusiųjų“, – sakė jis.
Pasak V. Zelenskio, Vladimiras Putinas tęsia karą, nes nejaučia pakankamo spaudimo iš savo šalies visuomenės.
„Bet jis jį pajus. Tai jau prasidėjo“, – pridūrė V. Zelenskis. Pasak jo, pagrindinė priežastis, kodėl Kremliaus lyderis nenutraukia karo, yra jo baimė dėl savo gyvybės.
„Jis negali sustoti, nes mano, kad jei sustos dabar, tai nebus vertinama kaip pergalė. Tai, kas dabar vyksta, yra visiškai priešinga jų pergalės sampratai. Todėl jis bijo, kad, jei sustos dabar, kariai grįš namo supykę ir atsisuks prieš jį. Jis jau turėjo tokį precedentą su „Wagner“ kovotojais. Tuomet jų buvo 5 000. Bet jei grįš milijonas, tai bus daug triukšmingiau“, – pridūrė jis.
Pasak V. Zelenskio, V. Putinas nenori taikos, tačiau supranta, kad turi rasti būdą užbaigti karą taip, kad Rusijos visuomenei tai atrodytų kaip „pergalė“.
„Jis mano, kad jo minimalus tikslas – visiškai okupuoti Donecko sritį, ir būtent tai jis bando įteigti savo žmonėms“, – sakė prezidentas, pridurdamas, kad rusai nuolat atideda šio tikslo pasiekimo terminus.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, remdamasi Jungtinės Karalystės žvalgybos duomenimis, nuo 2022 m. vasario mėnesio kare prieš Ukrainą jau žuvo mažiausiai pusė milijono Rusijos karių.