Zelenskis padovanojo Trumpui Ukrainos karo veterano golfo lazdą

Ukrainos vadovo biuras pranešė, kad D. Trumpas, aistringas golfo žaidėjas, turintis kelis golfo aikštynus, priėmė dovaną ir mainais įteikė V. Zelenskiui simbolinius Baltųjų rūmų raktus.
Šilti mainai žymi ryškų posūkį nuo jų susitikimo vasario mėnesį, kai V. Zelenskis anksti išvyko iš Baltųjų rūmų po televizijos transliuoto ginčo su D. Trumpu ir JAV viceprezidentu J. D. Vance'u. Po šio įtempto susitikimo V. Zelenskis siekė atkurti santykius, per viešus pasirodymus stengėsi įsiteikti D. Trumpui ir gyrė jo pastangas užtikrinti taiką.
„Ukrainos prezidentas padovanojo Jungtinių Valstijų prezidentui golfo lazdą“, – antradienį pranešė V. Zelenskio biuras.
Anksčiau lazda priklausė Kostiantynui Kartavcevui – Ukrainos kariui, „netekusiam kojos pirmaisiais Rusijos plataus masto invazijos mėnesiais gelbėjant savo ginklo brolius“, sakoma biuro pranešime.
V. Zelenskis parodė D. Trumpui K. Kartavcevo vaizdo įrašą, sakoma pranešime.
Vėliau antradienį Ukrainos veteranų organizacija „Suvienyti golfo“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti D. Trumpas, laikantis golfo lazdą ir dėkojantis K. Kartavcevui.
„Ką tik stebėjau jūsų smūgį. Aš daug išmanau apie golfą ir jūsų smūgis puikus“, – vaizdo įraše sakė D. Trumpas.
„Esate nuostabus žmogus ir toliau žaidžiate golfą bei užsiimate visais kitais dalykais. Jūsų šalis yra puiki. Mes stengiamės sugrąžinti jai sveikatą“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis taip pat perdavė Melaniai Trump savo žmonos Olenos laišką, kuriame ji dėkoja JAV pirmajai poniai, kad parašė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir paragino jį gelbėti vaikų gyvybes.
Lankydamiesi Baltuosiuose rūmuose užsienio lyderiai mėgina įtikti D. Trumpui įvairiomis dovanomis. Vasario pabaigoje Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris įteikė jam kvietimą apsilankyti su oficialiu vizitu ir karaliaus Karolio III pasirašytą laišką.
