Zelenskis: daug kas priklauso nuo Amerikos

Pradinis JAV planas dėl beveik ketverius metus trunkančio Rusijos karo Ukrainoje užbaigimo buvo atnaujintas, nes jo pirmoji versija buvo kritikuojama kaip per daug palanki Maskvai. Tačiau jis dar nepaskelbtas.
„Šio dokumento principus galima išplėsti į gilesnius susitarimus“, – savo kasdieniame kreipimesi sakė V. Zelenskis.
„Tikiuosi tolesnio aktyvaus bendradarbiavimo su Amerikos puse ir (JAV prezidentu Donaldu) Trumpu (Donaldu Trampu). Daug kas priklauso nuo Amerikos, nes Rusija didžiausią dėmesį skiria Amerikos stiprybei“, – teigė jis.
JAV antradienį Abu Dabyje vedė derybas su Rusijos pareigūnais.
Anksčiau antradienį V. Zelenskis Kyjivo sąjungininkams sakė, kad jo šalis pasirengusi judėti į priekį dėl JAV ir Ukrainos taikos susitarimo, tačiau teigė, kad lieka „jautrių klausimų“.
„Ukraina turi mūsų komandų Ženevoje sukurtą sistemą. Ši sistema yra pateikta, ir mes esame pasirengę judėti į priekį kartu – su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, su D.. Trumpo asmeniniu įsitraukimu ir su Europa“, – „Norinčiųjų koalicijos“ lyderiams sakė V. Zelenskis.
Kalbos stenogramoje teigiama, kad jis yra „pasiruošęs susitikti“ su Trumpu ir aptarti „jautrius klausimus“.
V. Zelenskis paragino Europos lyderius dalyvauti derybose, nes bet kokie „sprendimai dėl Europos saugumo turi apimti ir Europą“.