Zelenskis: artimiausiomis dienomis Ukrainai gresia ypač didelis pavojus

Apie tai V. Zelenskis paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Su Prancūzijos prezidentu kalbėjomės kaip tik tuo metu, kai Rusija šiandien balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą. Ačiū, Emmanueli, už paramą“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pažymėjo, kad Ukrainai neabejotinai reikia papildomų oro gynybos paramos paketų ir kad šalis bendradarbiauja su visais savo partneriais, siekdama, kad būtų priimti reikiami sprendimai.
„Deja, artimiausiomis dienomis naujų raketų smūgių grėsmė išlieka ypač didelė. Reaguojant į tai svarbu didinti spaudimą Rusijai ir imtis ryžtingų bendrų veiksmų“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Abu lyderiai taip pat aptarė problemas, kylančias dėl sankcijų naftos produktams švelninimo.
„Rusai turi pajusti, kad nebeturės galimybių tęsti karo. Iš esmės deriname savo veiksmus ir rengiame susitikimus. Ačiū, Prancūzija!“ – pabrėžė V. Zelenskis.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 10 d. Ukrainos oro gynybos pajėgos perėmė dalį balistinių raketų, kuriomis Rusija dieną atakavo Kyjivą.