Prieš „Zapad“ pratybas Lenkija prie sienos siunčia 40 tūkst. karių

Gausesnio prie sienos sutelkto karių kontingento ir buvo tikimasi, nes Rusijos ir Baltarusijos pajėgos penktadienį pradės karines pratybas, o kai kurie jų etapai vyks netoli Lenkijos sienos.
Daug dėmesio sulauksiantys manevrai ir NATO reakcija į juos bus dar atidžiau analizuojami atsižvelgiant į trečiadienio įvykius, kai iš Rusijos atskriejusiems nepilotuojamiesiems orlaiviams numušti į orą buvo pakelti Lenkijos ir Nyderlandų naikintuvai.
Prognozuojama, kad periodiškai rengiamose bendrose Rusijos ir Baltarusijos pratybose, pavadintose „Zapad 2025“, dalyvaus dešimtys tūkstančių kareivių, todėl Lenkija nusprendė prie rytinės sienos dislokuoti „apie 40 tūkst.“ savo karių.
„Lenkija jau daug mėnesių ruošėsi manevrams „Zapad 2025“, – transliuotojui „Polsat News“ sakė gynybos ministro pavaduotojas Cezary‘jus Tomczykas.
„Kad galėtų tinkamai į jas reaguoti, Lenkijos kariuomenė surengė pratybas, kuriose dalyvavo daugiau nei 30 tūkst. Lenkijos karių, taip pat [NATO] aljanso kariai, – paaiškino jis. – Nepamirškime, kad „Zapad 2025“ yra puolamųjų veiksmų pratybos.“
