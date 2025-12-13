Witkoffas Berlyne susitiks su Zelenskiu

Susitikimas rengiamas tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) didina spaudimą Kyjivui pasiekti susitarimą dėl praėjusį mėnesį pristatyto taikos plano, kuriame, pasak Ukrainos ir jos Vakarų sąjungininkių, atkartojami Maskvos reikalavimai.
Šis JAV pasiūlytas 28 punktų taikos planas sukėlė įtampą diplomatiniuose santykiuose tarp Vašingtono ir Ukrainos sąjungininkių Europoje. Trečiadienį Ukraina Vašingtonui pateikė pakoreguotą Rusijos karo užbaigimo planą.
Penktadienį Baltųjų rūmų pareigūnas naujienų agentūrai AFP patvirtino laikraščio „The Wall Street Journal“ pranešimą, kad savaitgalį S. Witkoffas susitiks su Ukrainos prezidentu ir Europos lyderiais aptarti taikos derybų eigos.
Vokietijos vyriausybė nurodė, kad pirmadienį Berlyne bus surengtas Vokietijos ir Ukrainos verslo forumas, kuriame turėtų dalyvauti V. Zelenskis, kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas), taip pat Europos Sąjungos (ES) ir NATO vadovai.
Idėja dėl greito Ukrainos prisijungimo prie ES įtraukta į naujausią JAV vadovaujamo karo užbaigimo plano versiją. Šiam žingsniui itin prieštarauja Maskva.
Penktadienį Prancūzijos prezidentūra pareiškė, kad Europa ir Ukraina prašo Jungtinių Valstijų suteikti joms saugumo garantijas prieš Kyjivui pradedant derybas dėl bet kokių teritorinių nuolaidų.