 Volodymyras Zelenskis teigia pirmadienį Vašingtone susitiksiantis su Donaldu Trumpu

Volodymyras Zelenskis teigia pirmadienį Vašingtone susitiksiantis su Donaldu Trumpu

2025-08-16 11:20
BNS inf.

 Volodymyras Zelenskis pirmadienį vyks į Vašingtoną, kur su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldo Trampo) aptars „žudynių ir karo pabaigą“, pranešė ukrainiečių lyderis šeštadienį.

Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis
Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.

