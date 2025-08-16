Volodymyras Zelenskis teigia pirmadienį Vašingtone susitiksiantis su Donaldu Trumpu

V. Zelenskis apie tai pranešė po pokalbio telefonu su D. Trumpu.
Volodymyras Zelenskis pirmadienį vyks į Vašingtoną, kur su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldo Trampo) aptars „žudynių ir karo pabaigą“, pranešė ukrainiečių lyderis šeštadienį.
V. Zelenskis apie tai pranešė po pokalbio telefonu su D. Trumpu.
