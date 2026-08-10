 Volodymyras Zelenskis skelbia apie planuojamus naujus pokalbius su tarpininkais dėl karo užbaigimo

Volodymyras Zelenskis skelbia apie planuojamus naujus pokalbius su tarpininkais dėl karo užbaigimo

2026-08-10 06:44
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie kitą savaitę vyksiančius naujus pokalbius su taikos proceso tarpininkais, taip pat apie tolesnes derybas siekiant užtikrinti papildomus oro gynybos paketus.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / P. Peleckio / BNS nuotr.

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„(Kitą) savaitę bus naujų pokalbių su tarpininkais, ypač dėl reikalingų žingsnių ir pasiūlymų. Ukraina, kaip visada, yra aktyvi diplomatijos srityje“, – vakaro kreipimesi, kuris buvo paskelbtas platformoje „Telegram“, sakė V. Zelenskis.

„Taip pat vyks naujos derybos, siekiant užtikrinti oro gynybos paketus mūsų šaliai ir mūsų žmonėms apsaugoti“, – pridūrė jis.

V. Zelenskis sakė, kad sekmadienį gavo ministro pirmininko Serhijaus Koreckio ataskaitas ir kalbėjosi su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu Mychaila Drapatu apie Ukrainos miestų apsaugą ir atsaką Rusijai.

„Mes tikrai pateikiame visiškai pagrįstus atsakus, ir kiekvienas Rusijos smūgis sulauks mūsų atsakymo. Rusijos karas vis labiau bus juntamas jų pačių namuose – Rusijoje“, – pareiškė prezidentas.

Šiame straipsnyje:
Volodymyraas Zelenskis
karas
karo užbaigimas

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Komentarai

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Komentarai

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Nesuprantu
Apie ką gali kalbėtis normalūs žmonės su tuo neūžauga nusmurgeliu pusmetriniu žydų klounu, vagių ir korupcionierių vadu vovka zielia ,jau matosi kad tam chacholų chuntos fašistų klounui š i k n a pradėjo svilti ,RUSIJOS pajėgos dubasina tuos ukrų fašistus kaip kokias žiurkes, karas bus baigtas kai galutinai sudubasins chacholų chuntos fašistus ,Krymas RUSIJOS buvo ir bus, tai mano nuomonė !!!!
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