Volodymyras Zelenskis skelbia apie planuojamus naujus pokalbius su tarpininkais dėl karo užbaigimo

„(Kitą) savaitę bus naujų pokalbių su tarpininkais, ypač dėl reikalingų žingsnių ir pasiūlymų. Ukraina, kaip visada, yra aktyvi diplomatijos srityje“, – vakaro kreipimesi, kuris buvo paskelbtas platformoje „Telegram“, sakė V. Zelenskis.
„Taip pat vyks naujos derybos, siekiant užtikrinti oro gynybos paketus mūsų šaliai ir mūsų žmonėms apsaugoti“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis sakė, kad sekmadienį gavo ministro pirmininko Serhijaus Koreckio ataskaitas ir kalbėjosi su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiuoju vadu Mychaila Drapatu apie Ukrainos miestų apsaugą ir atsaką Rusijai.
„Mes tikrai pateikiame visiškai pagrįstus atsakus, ir kiekvienas Rusijos smūgis sulauks mūsų atsakymo. Rusijos karas vis labiau bus juntamas jų pačių namuose – Rusijoje“, – pareiškė prezidentas.
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