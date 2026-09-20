Volodymyras Zelenskis sako sutaręs susitikti su Donaldu Trumpu Niujorke

Planuojamas susitikimas rengiamas Vašingtonui raginant Maskvą ir Kyjivą pradėti naujas tiesiogines taikos derybas.
JAV vadovaujamos pastangos užbaigti ketverius su puse metų trunkantį plataus masto karą pastaraisiais mėnesiais įstrigo, Vašingtonui sutelkus dėmesį į konfliktą su Iranu.
Tuo tarpu tiek Rusija, tiek Ukraina suintensyvino tolimojo nuotolio smūgius viena prieš kitą.
„Ką tik kalbėjausi su prezidentu Donaldu J. Trumpu. Tai buvo svarbus pokalbis, aptarėme daug klausimų“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė V. Zelenskis.
„Susitarėme susitikti Niujorke, ir šis susitikimas gali daug ką pakeisti. Atsirado diplomatinis impulsas“, – teigė jis.
Jis taip pat sakė padėkojęs už JAV pasiuntinių Steve'o Witkoffo (Stivo Vitkofo) ir Jaredo Kushnerio (Džaredo Kušnerio) vizitą Kyjive.
„Mes gerai prasiėjome pro esmines detales ir vyrukai pamatė situaciją Ukrainoje“, – nurodė prezidentas.
„Yra idėjų dėl deeskalacijos žingsnių ir esminių saugumo klausimų – energijos, pramonės, žmonių gyvybių apsaugos. Drauge su amerikiečių komanda dirbame ir esame pasirengę žengti išties rimtus žingsnius“, – pridūrė V. Zelenskis.
Jis taip pat padėkojo D. Trumpui už pasirašytą didelį sankcijų Rusijai paketą.
D. Trumpas kol kas viešai V. Zelenskio pareiškimo nekomentavo.
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