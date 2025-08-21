Volodymyras Zelenskis: Rusija bando išvengti lyderių susitikimo

„Dabartiniai signalai iš Rusijos, atvirai kalbant, yra nepadorūs. Jie bando išvengti būtinybės susitikti. Jie nenori užbaigti šio karo“, – socialiniuose tinkluose ketvirtadienio vakarą paskelbtame kreipimesi pabrėžė V. Zelenskis.
Siekdamas užbaigti trejus su puse metų trunkantį karą Ukrainoje, JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) praėjusį penktadienį Aliaskoje susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, o po to į Vašingtoną atskiroms deryboms pasikvietė Ukrainos prezidentą V. Zelenskį ir Europos lyderius.
V. Zelenskis yra pareiškęs, kad vienintelis būdas užbaigti karą yra susitikimas su V. Putinu. Anot jo, tokiame susitikime turėtų dalyvauti ir D. Trumpas.
Tačiau Maskva sumenkino artimiausiu metu įvyksiančio V. Putino ir V. Zelenskio viršūnių susitikimo perspektyvą ir pareiškė norinti būti įtraukta į diskusijas dėl būsimų saugumo garantijų Ukrainai.
Be to, Rusija naktį į ketvirtadienį į Ukrainą paleido šimtus dronų ir raketų – tai buvo smarkiausias apšaudymas nuo liepos vidurio, per kurį žuvo vienas žmogus ir nemažai žmonių buvo sužeisti.
Ukrainos pareigūnai ketvirtadienį pareiškė, jog tai, kad Rusija naktį į Ukrainą paleido 574 dronus ir 40 raketų, rodo, jog Maskva nėra rimtai nusiteikusi dėl taikos.