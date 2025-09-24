Volodymyras Zelenskis: pasaulis išgyvena destruktyviausias ginklavimosi lenktynes istorijoje

„Šiuo metu išgyvename destruktyviausias ginklavimosi varžybas istorijoje, – Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje sakė jis. – Ukraina yra pirmoji, o dabar Rusijos dronai jau skraido visoje Europoje, Rusijos operacijos jau plinta po šalis, o (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas nori tęsti šį karą jį plėsdamas.“
Šiuos komentarus V. Zelenskis išsakė praėjus dienai po derybų Niujorke su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), kuris išreiškė paramą Ukrainos pastangoms kovojant su Rusijos plataus masto invazija ir negailėjo kritikos Maskvai.
Antradienį Baltųjų rūmų šeimininkas pareiškė manantis, kad Ukraina gali susigrąžinti visas Rusijos užimtas teritorijas – tai dramatiškas pokytis, palyginti su Amerikos lyderio pakartotiniais raginimais Kyjivui nusileisti, kad baigtųsi karas.
Naujausi komentarai