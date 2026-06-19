Volodymyras Zelenskis pareiškė ultimatumą Aliaksandrui Lukašenkai dėl dronų nukreipimo įrangos

Ukrainiečių lyderis kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje su Hondūro prezidentu Nasry Asfura (Nasriu Asfura), kuris atvyko vizito į Kyjivą, rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
V. Zelenskis sustiprino savo kritiką Baltarusijos autoritariniam prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai, teigdamas, kad nepaisant pakartotinių tvirtinimų, jog Baltarusija nenori būti įtraukta į karą, Minsko režimas toliau remia Rusijos karinę kampaniją.
„Kai Lukašenka sako, kad nenori būti įtrauktas į karą, jis turėtų būti sąžiningas, bent jau su savo paties žmonėmis, – sakė V. Zelenskis. – Ne tik jis pats gali būti įtrauktas į karą – Rusija į jį gali įtraukti visą jo šalį.“
Ukrainos prezidentas teigė, kad Rusija Baltarusijos teritoriją naudoja nuo pirmųjų visapusiškos invazijos dienų, ir priminė, kad iš Baltarusijos paleistos raketos smogia taikiniams Ukrainos teritorijoje.
V. Zelenskis taip pat paminėjo ankstesnius pokalbius su A. Lukašenka, sakydamas, kad Baltarusijos autoritarinis lyderis bandė atsiriboti nuo tų atakų, tvirtindamas, jog jas vykdė vien tik Rusijos pajėgos.
V. Zelenskis teigė, kad jis nepriima tokio paaiškinimo.
Jo paskelbtas įspėjimas susijęs su tuo, ką V. Zelenskis apibūdino kaip retransliavimo sistemas, sumontuotas ant ryšio bokštų dviejose su Ukraina besiribojančiose Baltarusijos srityse.
Pasak Ukrainos prezidento, ši įranga naudojama padedant koordinuoti Rusijos dronų atakas prieš civilių teritorijas, o ne prieš aktyvias fronto pozicijas.
„Ant tų bokštų yra retransliavimo sistemų, – sakė V. Zelenskis. – Jis gali jas pašalinti. Jei jis tikrai nenori dalyvauti kare, tegul pašalina tą įrangą ir ją išjungia.“
Ukrainiečių lyderis teigė, kad besitęsiantis šių sistemų veikimas „prisideda prie kasdienių civilių aukų Ukrainoje“.
Jis pridūrė, kad Baltarusijos valdžiai turėtų pakakti vienos savaitės šiai įrangai išmontuoti.
„Dėl to kasdien žūsta mūsų civiliai, – sakė jis. – Jei to nepadarys (neišjungs) jis, tai padarysime mes.“
Šie jo pareiškimai yra vienas tiesmukiausių viešų Kyjivo įspėjimų Minskui nuo tada, kai 2022 metų vasarį prasidėjo visapusiška Rusijos invazija.
Nors Baltarusijos pajėgos oficialiai į karą neįstojo, Baltarusija leido Rusijai naudoti savo teritoriją karinėms operacijoms ir logistikai, įskaitant ir pradinį puolimą prieš Kyjivą.
V. Zelenskis taip pat apkaltino Baltarusiją atliekant svarbų vaidmenį tiekiant degalus, kuriuos naudoja Rusijos pajėgos.
Jis tvirtino, kad Baltarusija galėtų apriboti eksportą, kuris galiausiai remia Maskvos karines operacijas.
„Šiandien Baltarusija yra viena iš pagrindinių Rusijos kariuomenės tiekėjų, – sakė jis. – Ar tai galima sustabdyti? Esu įsitikinęs, kad tai yra jo (A. Lukašenkos) galiose.“
V. Zelenskis anksčiau šią savaitę pareiškė, kad Rusija toliau ieško būdų, kaip dar labiau įtraukti Baltarusiją į konfliktą ir galbūt į platesnes pastangas daryti spaudimą NATO rytiniam flangui.
Šią savaitę duodamas interviu televizijai „al Arabiya“ Baltarusijos autoritarinis lyderis pareiškė, kad jo šalis nekelia karinės grėsmės Ukrainai, ir atsiprašė prezidento V. Zelenskio už ankstesnius griežtus pasisakymus.
A. Lukašenka aiškino, kad jo komentarai buvo atsakas į, jo apibūdinimu, Ukrainos grasinimus, įskaitant pareiškimus, jog Kyjivas nustatė šimtus potencialių taikinių Baltarusijoje ir žino jo buvimo vietą.
„Jei Volodymyras Oleksandrovyčius įsižeidė, atsiprašau jo už šiuos žodžius“, – sakė A. Lukašenka ir pridūrė, kad, atsižvelgiant į vykstantį Ukrainos karą prieš Rusiją, galbūt pasisakė per griežtai.