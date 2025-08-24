Volodymyras Zelenskis: kuriame stiprią ir galingą Ukrainą, kuri galės gyventi saugiai ir taikiai

Socialiniuose tinkluose paskelbtame jo vaizdo kreipimesi V. Zelenskis sakė, kad „kuriame Ukrainą, kuri bus pakankamai stipri ir galinga, kad galėtų gyventi saugiai ir taikiai“, ir kurioje ateities kartos „švęs Nepriklausomybės dieną – taikoje, ramybėje“.
Anot jo, tai Ukraina „su pasitikėjimu ateitimi, su pagarba ir su dėkingumu visiems, kurie gynė Ukrainą šiame kare už Nepriklausomybę. Tiems, kurie ištvėrė, kurie nugalėjo, kurie pasiekė pergalę“.
„Dėl tokio tikslo verta gyventi. To mes ir siekiame“, – sakė jis.
Tokia Ukraina daugiau niekada istorijoje nebus priversta patirti gėdos, kurią rusai vadina „kompromisu“. Mums reikia teisingos taikos.
Prezidentas pabrėžė ukrainiečių nepalaužiamą charakterį ir taikos siekį visoje šalyje. Jis pažymėjo, kad Ukraina yra pajėgi žengti žingsnius taikos link, tačiau tik išsaugodama saugumą ir suverenitetą be kompromisų.
„Ukraina tiki, kad gali tai pasiekti – saugią taiką, taiką visoje savo žemėje. Ukraina yra pajėgi tai padaryti. Nes Ukraina turi charakterį“, – teigė V. Zelenskis.
„Tokia Ukraina daugiau niekada istorijoje nebus priversta patirti gėdos, kurią rusai vadina „kompromisu“. Mums reikia teisingos taikos“, – kalbėjo jis.
V. Zelenskis taip pat pabrėžė, kad Ukraina iš kitų šalių „nelaukia geros valios gestų, bet turi savo valią įgyvendinti“ būtinus sprendimus ir stiprinti bendradarbiavimą su Europos Sąjunga (ES) ir Jungtinėmis Valstijomis, kad būtų užtikrintas šalies stabilumas ir jos piliečių saugumas.
„Šiandien ir JAV, ir Europa sutinka: Ukraina dar nėra pasiekusi visiškos pergalės, bet tikrai nepralaimės. Ukraina užsitikrino savo nepriklausomybę“, – teigė šalies prezidentas.
Nepriklausomybės diena šalyje minima suintensyvėjus diplomatinėms pastangoms dėl karo Ukrainoje pabaigimo, tačiau be aiškaus proveržio ir blėstant Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimo perspektyvoms.
Kanados premjeras atvyko į Kyjivą
Kanados premjeras Markas Carney (Markas Karnis) sekmadienį atvyko į Kyjivą paminėti Ukrainos nepriklausomybės dienos.
„Šią Ukrainos Nepriklausomybės dieną ir šiuo lemiamu tautos istorijos momentu Kanada stiprina savo paramą ir pastangas siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos Ukrainoje“, – socialiniame tinkle „X“ rašė M. Carney, nusileidęs sostinėje.
Kanados transliuotojas CBC pranešė, kad M. Carney buvo pakviestas į Kyjivą kaip „ypatingas svečias“ šia proga.
„Kanados parama Ukrainai yra nepajudinama, ir mes esame su jumis kiekviename žingsnyje, jūsų kovoje ginant savo suverenitetą ir įgyvendinant savo svajones dėl savo šalies“, – sakė M. Carney vaizdo įraše, paskelbtame jo „X“ paskyroje netrukus po atvykimo į Kyjivą.
Jo vizitas į Ukrainą vyksta tuo metu, kai Rusijos pajėgos ir toliau lėtai žengia į priekį trejus metus vykstančiame kare – šeštadienį Maskva paskelbė užėmusi du kaimus Donecko srityje Ukrainos rytuose.
Šiuo metu blėsta ir Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimo, kurį JAV prezidentas Donaldas Trumpas siūlė kaip dalį savo pastangų užbaigti karą, perspektyvos.
Šeštadienį ukrainiečių transliuotojas „Suspilne“ pranešė, kad Ukrainos nepriklausomybės dieną Kyjive laukiama ir JAV specialiojo pasiuntinio Keitho Kelloggo (Kito Kelogo).
Naujausi komentarai