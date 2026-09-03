„Tikimės čia, Kyjive, išvysti Amerikos prezidento pasiuntinius. Turime jų patvirtinimą, – savo vakariniame kreipimesi sakė V. Zelenskis. – Jie rengs susitikimus Maskvoje ir Kyjive. Tikimės susitikimo artimiausiomis dienomis.“
Volodymyras Zelenskis artimiausiomis dienomis Kyjive tikisi sulaukti JAV pasiuntinių
2026-09-03 21:52
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė besitikintis artimiausiomis dienomis Kyjive priimti JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiuntinius ir atnaujinti pastangas užbaigti Rusijos invaziją.
Volodymyras Zelenskis artimiausiomis dienomis Kyjive tikisi sulaukti JAV pasiuntinių / Scanpix nuotr.
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