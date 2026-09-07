 Vokietijos partija AfD nesurinko absoliučios daugumos Saksonijoje-Anhalte vykusiuose rinkimuose

Vokietijos partija AfD nesurinko absoliučios daugumos Saksonijoje-Anhalte vykusiuose rinkimuose

2026-09-07 06:41
Jūras Barauskas (ELTA)

Remiantis preliminariais rezultatais, kraštutinės dešinės partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) paskelbė laimėjusi rinkimus Saksonijoje-Anhalte, tačiau jai nepavyko užsitikrinti absoliučios vietų daugumos šios rytinės federalinės žemės parlamente.

<span>Vokietijos partija AfD nesurinko absoliučios daugumos Saksonijoje-Anhalte vykusiuose rinkimuose</span>
Vokietijos partija AfD nesurinko absoliučios daugumos Saksonijoje-Anhalte vykusiuose rinkimuose / EPA-ELTA nuotr.

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Pagal pirmadienį anksti ryte paskelbtus preliminarius rezultatus, AfD sekmadienio rinkimus laimėjo, surinkdama 43,8 proc. balsų ir aplenkdama 17,2 proc. balsų surinkusius konservatyviuosius krikščionis demokratus (CDU).

Trys kairės partijos – „Kairieji“, „Žalieji“ ir socialdemokratai (SPD) – taip pat įveikė 5 proc. barjerą, kiekviena iš jų surinkdama po maždaug 9 proc. balsų.

5 proc. ribą įveikė bei į žemės parlamentą pateko ir populistinis „Sahros Wagenknecht aljansas“ (BSW). Verslą remiantys „Laisvieji demokratai“ (FDP) surinko 2,6 proc. balsų ir į parlamentą nepateko.

Pagal preliminarius rezultatus, rinkėjų aktyvumas siekė beveik 78 proc. – tai didžiausias rodiklis Saksonijoje-Anhalte nuo pat 1990 m., kai įvyko Vokietijos susivienijimas. Tai rodo, kokį didžiulį susidomėjimą sukėlė sekmadienį vykę rinkimai.

Nepaisant partijos AfD pergalės rinkimuose, kol kas neaišku, kas vadovaus būsimajai Saksonijos-Anhalto vyriausybei, nes pagrindinės šalies partijos atsisako su ja bendradarbiauti, atsitverdamos nuo jos „ugniasiene“.

Šiame straipsnyje:
Vokietija
rinkimai
Vokietijos partija AfD

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