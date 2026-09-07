Vokietijos partija AfD nesurinko absoliučios daugumos Saksonijoje-Anhalte vykusiuose rinkimuose

Pagal pirmadienį anksti ryte paskelbtus preliminarius rezultatus, AfD sekmadienio rinkimus laimėjo, surinkdama 43,8 proc. balsų ir aplenkdama 17,2 proc. balsų surinkusius konservatyviuosius krikščionis demokratus (CDU).
Trys kairės partijos – „Kairieji“, „Žalieji“ ir socialdemokratai (SPD) – taip pat įveikė 5 proc. barjerą, kiekviena iš jų surinkdama po maždaug 9 proc. balsų.
5 proc. ribą įveikė bei į žemės parlamentą pateko ir populistinis „Sahros Wagenknecht aljansas“ (BSW). Verslą remiantys „Laisvieji demokratai“ (FDP) surinko 2,6 proc. balsų ir į parlamentą nepateko.
Pagal preliminarius rezultatus, rinkėjų aktyvumas siekė beveik 78 proc. – tai didžiausias rodiklis Saksonijoje-Anhalte nuo pat 1990 m., kai įvyko Vokietijos susivienijimas. Tai rodo, kokį didžiulį susidomėjimą sukėlė sekmadienį vykę rinkimai.
Nepaisant partijos AfD pergalės rinkimuose, kol kas neaišku, kas vadovaus būsimajai Saksonijos-Anhalto vyriausybei, nes pagrindinės šalies partijos atsisako su ja bendradarbiauti, atsitverdamos nuo jos „ugniasiene“.
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