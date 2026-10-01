Vokietijos kancleris giria NATO vienybę Rusijos atžvilgiu

„Ukrainoje (...) ant kortos pastatytas Europos saugumas, – sakė F. Merzas. – Jei mums nepavyks sustabdyti Maskvos, Rusijos karo mašina anksčiau ar vėliau atsigręš prieš mus, prieš pačią NATO.“
F. Merzas kalbėjo per ceremoniją, kurioje NATO buvo įteikta Vokietijos Vestfalijos taikos premija.
Jis pripažino, jog tai, kad ši premija „skiriama kariniam aljansui, nustebino kai kuriuos žmones“.
Tačiau jis teigė, kad transatlantinis aljansas užkirto kelią kariniam konfliktui su Rusija, todėl „tarnauja taikai“, kuriai kelia grėsmę „smurtinis, ekspansionistinis Rusijos revizionizmas“.
„Vienybė ir stiprybė tebėra būtinos sąlygos sėkmingoms deryboms su Maskva. Ir tai gali tik paskatinti mus užtikrinti, kad Jungtinės Amerikos Valstijos ir toliau palaikytų mūsų poziciją Ukrainos klausimu“, – sakė F. Merzas.
Kancleris teigė, kad vieningas frontas reikalingas ir Vokietijoje, kur partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) neseniai vykusiuose žemių rinkimuose padarė didelę pažangą ir pirmauja nacionalinėse apklausose.
„Mes Vokietijoje taip pat neleisime, kad mus suskaldytų, – sakė F. Merzas. – Nei hibridiniais išpuoliais, nei kurstymu socialiniuose tinkluose, kurį skatina Maskvos kontroliuojami botai, (...) nei AfD ir jos rėmėjų iš Rusijos šūkiais.“
AfD nori, kad Berlynas nutrauktų karinę ir finansinę paramą Ukrainai bei panaikintų sankcijas Rusijai ir kartu atkurtų dialogą su Maskva.
F. Merzas pabrėžė, kad „mes norime stabilių, nuspėjamų santykių su Rusija tinkamu laiku“.
Tačiau jis taip pat teigė, jog kol kas, karui Ukrainoje artėjant prie penktosios žiemos, Vakarų sąjungininkai privalo toliau teikti karinę paramą Kyjivui.
F. Merzas įspėjo, kad jei karas Ukrainoje baigtųsi Rusijos „diktuota“ taika, „tai sukeltų masinės migracijos į Vakarus grėsmę (...), Europa taptų nesaugiu žemynu“.
Jis taip pat atmetė kaltinimus, „kad Vokietijos pagalba Ukrainai teikiama mūsų pačių šalies gerovės sąskaita“.
„Mūsų parama Ukrainai nėra galutinis tikslas. Mes ją teikiame visų pirma tam, kad apsaugotume mūsų šalies žmonių laisvę ir saugumą, – sakė F. Merzas. – Laisvė ir saugumas yra būtinos mūsų gerovės sąlygos.“
Priimdamas apdovanojimą NATO vardu, organizacijos generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė) taip pat paragino Aljanso nares likti Kyjivo pusėje.
„Išlikime ramūs, tęskime tai, ką darome, ir remkime Ukrainą“, – sakė M. Rutte.
„Putinas nori mus įbauginti ir suskaldyti, bet jam nepavyks“, – pabrėžė jis.
M. Rutte taip pat paragino NATO nares didinti išlaidas gynybai bei moksliniams tyrimams ir įspėjo: „Laikas yra esminis veiksnys; Rusija ir Kinija sparčiai juda į priekį.“
„Gynybos gamybos didinimas nėra karo kurstymas. Tai siekis užtikrinti, kad mūsų žmonės būtų saugūs, o ukrainiečiai – stiprūs savo kovoje už laisvę“, – pabrėžė jis.