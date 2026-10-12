Vokietijoje dėl gaisro Lenkijos „Starlink“ stotyje sulaikyti du Turkijos piliečiai

„Lenkijos tarnybų vardu Vokietijos policija sulaikė du Turkijos piliečius, įtariamus „Starlink“ stoties Mazovijoje (centrinėje Lenkijoje) padegimu“, – parašė D. Tuskas socialiniame tinkle „X“ ir pridūrė, kad „tai dar vienas hibridinio karo veiksmas“.
Premjeras pažymėjo, kad abu įtariamieji „atsakys prieš Lenkijos teisingumo sistemą“.
Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis (Marcinas Kervinskis) patvirtino sulaikymus ir pareiškė, kad juos pavyko įvykdyti bendradarbiaujant Lenkijos policijai, Lenkijos vidaus saugumo tarnybai (ABW) ir Vokietijos tarnyboms.
Kalbėdamas apie kaltinimus, jis paminėjo „sabotažą, šnipinėjimą užsienio žvalgybos tarnybos naudai“.
Pasak skaitmenizacijos ministro Krzysztofo Gawkowskio (Kšištofo Gavkovskio), ši stotis, priklausanti valstybinei telekomunikacijų bendrovei „Exatel“, be kita ko, yra naudojama interneto srauto perdavimui per Lenkiją, taip pat ir į Ukrainą.
Ją taip pat naudoja „SpaceX“ sistemos, užtikrinančios ryšį per „Starlink“ terminalus.
Išpuolis įvyko vieną naktį rugsėjo pabaigoje, o stotis net ir po gaisro tebeveikė.
Kitą dieną po incidento K. Gawkowskis visuomeniniam transliuotojui „TVP Info“ pareiškė, kad „šiuo sabotažo aktu buvo sąmoningai siekiama išjungti stotį (...) sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę“.
NATO rytiniame flange esanti Lenkija nuo 2022 metų, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, jau kelis kartus apkaltino Rusiją diversijomis.
Ši Europos Sąjungos (ES) ir NATO narė tapo pagrindiniu Vakarų karinės ir humanitarinės paramos Kyjivui transportavimo centru.
Ministras pirmininkas D. Tuskas praėjusį mėnesį įspėjo, kad Rusijos planai kare prieš Ukrainą apima hibridinius dronų ir raketų smūgius Kyjivo sąjungininkams.
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