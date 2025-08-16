Vokietija siūlo JAV, Rusijos ir Ukrainos lyderių susitikimą surengti Europoje

„Manau, kad toks trišalis susitikimas įvyks“, – sakė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) interviu televizijoms NTV ir RTL, kurio išrašą iš anksto gavo naujienų agentūra AFP.
„Data ir vieta dar turi būti suderintos. Mes pasiūlėme, kad vieta galėtų būti rasta Europoje“, – sakė jis.
Po penktadienio susitikimo su V. Putinu Aliaskoje, kuriame buvo kalbama apie karą Ukrainoje, D. Trumpas pareiškė, kad jis ir Europos lyderiai norėtų, kad būtų surengtas dar vienas susitikimas, kuriame dalyvautų ir V. Zelenskis.
JAV prezidentui per susitikimą su Rusijos vadovu nepavyko padaryti pažangos siekiant paliaubų kare Ukrainoje, tad šeštadienį jis pakeitė savo poziciją ir pareiškė, kad dabar jo siekis – visapusiškas taikos susitarimas.
Viena iš kliūčių V. Putinui atvykti į Europą yra Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) išduotas jo arešto orderis dėl įtariamo masinio Ukrainos vaikų grobimo karo metu.
JAV nėra TBT narė, o Vengrija – Europos Sąjungos (ES) valstybė narė, kuriai vadovauja draugiškus santykius ir su D. Trumpu, ir su V. Putinu palaikantis premjeras Viktoras Orbanas, – yra pradėjusi pasitraukimo iš TBT steigimo sutarties procesą.
Pasak F. Merzo, galimas aukščiausiojo lygio susitikimas Europoje „turėtų galbūt vykti vietoje, kurioje diskusijos galėtų vykti nuolat“, tačiau jis nenurodė jokios šalies ar miesto.
„Tai yra smulkūs klausimai. Jie bus išsiaiškinti tik artimiausiomis dienomis ar net savaitėmis“, – pažymėjo jis.
Naujausi komentarai