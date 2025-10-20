 Emmanuelis Macronas: Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino derybose turi dalyvauti Ukraina ir Europa

2025-10-20 19:38
BNS inf.

Prancūzijos lyderis Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) pirmadienį sveikino planuojamą JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimą, tačiau sakė, kad jame turėtų dalyvauti tiek Ukraina, tiek Europa.

Emmanuelis Macronas
Emmanuelis Macronas / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Nuo tos akimirkos, kai jie aptars Ukrainos likimą, ukrainiečiai turėtų sėsti prie derybų stalo. Nuo tos akimirkos, kai jie aptars, kas daro įtaką europiečių saugumui, europiečiai turėtų sėsti prie derybų stalo“, – sakė jis žurnalistams po pietinių Europos Sąjungos (ES) valstybių lyderių viršūnių susitikimo Slovėnijoje.

