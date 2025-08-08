Vokietija iš dalies stabdo karinės įrangos eksportą į Izraelį

F. Merzas teigė, kad „vis sunkiau suprasti“, kaip Izraelio karinis planas padės pasiekti teisėtus tikslus, ir pridūrė: „Tokiomis aplinkybėmis Vokietijos vyriausybė iki atskiro pranešimo neleis eksportuoti jokios karinės įrangos, kuri galėtų būti naudojama Gazos Ruože.“
Anksčiau pranešta, kad Izraelio saugumo kabinetas patvirtino ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pasiūlytą planą, pagal kurį kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę.
Pagal planą, kuriame žadama nugalėti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio kariuomenė „ruošis perimti Gazos miesto kontrolę, kol civiliams gyventojams skirstys humanitarinę pagalbą už kovos zonų ribų“, teigiama pareiškime.
Ketvirtadienį sukvietęs savo saugumo kabinetą B. Netanyahu sakė, kad Izraelis planuoja visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, bet nesiekia jo valdymo.
Kritikos šiam Izraelio planui jau pažėrė Kinija, Jungtinė Karalystė bei Jungtinės Tautos. Turkija paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią minimam Izraelio planui.
