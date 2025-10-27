Vladimiras Putinas nutraukė susitarimą su JAV dėl plutonio utilizavimo

2000-aisiais pasirašytu ir 2010-aisiais pakoreguotu Plutonio valdymo ir pašalinimo susitarimu (angl. Plutonium Management and Disposition Agreement, PMDA) siekta neleisti abiem šalims pasigaminti daugiau branduolinių ginklų.
Rusija sutartį nutraukė tokiu metu, kai vėsta santykiai tarp V. Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo), kuris vis labiau reiškė nusivylimą dėl Rusijos lyderio atsisakymo sutikti su taikos susitarimu dėl Ukrainos.
Praėjusią savaitę D. Trumpas atsisakė planų surengti susitikimą su V. Putinu, pareikšdamas, kad tai būtų laiko švaistymas, ir atmetė galimybę paskirti kitą tokio susitikimo datą, jei Kremliaus šeimininkas neparodys, kad sutiktų susitarti.
Pagal PMDA Maskva ir Vašingtonas buvo įpareigoti sumažinti savo didžiules Šaltojo karo laikų plutonio atsargas – po 34 tonas kiekviena pusė – ir panaudoti tą plutonį branduolinei energetikai.
JAV pareigūnai apskaičiavo, kad pagal susitarimą turėjo būti eliminuota tiek plutonio, kiek užtektų maždaug 17 tūkst. branduolinių ginklų.
2016 metais, kai šlijo V. Putino santykiai su tuometiniu JAV prezidentu Baracku Obama (Baraku Obama), Rusijos lyderis sustabdė savo šalies dalyvavimą susitarime.
V. Putino pirmadienį pasirašytą susitarimo denonsavimo įstatymą anksčiau šį mėnesį priėmė Rusijos įstatymų leidėjai.
Vakarų lyderiai kaltina Rusiją žvanginant branduoliniais ginklais nuo pat invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasarį.
Kelios dienos po to, kai Rusija užpuolė savo kaimynę, V. Putinas paskelbė savo branduolinių pajėgų aukšto laipsnio parengtį. Pernai V. Putinas pasirašė įsaką, kuriuo pažeminamas branduolinių ginklų panaudojimo slenkstis.
Sekmadienį V. Putinas paskelbė, kad Rusija surengė sėkmingą paskutinį naujos sparnuotosios raketos su atominiu varikliu bandymą. Ši raketa taip pat gali nešti branduolinę galvutę.
