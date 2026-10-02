Kinijoje išplito naujas prieštaringai vertinamas reiškinys: keliautojai perka itin pigius apdarus tik tam, kad nusifotografuotų, o po to juos tiesiog išmeta arba geriausiu atveju – perparduoda, rašo „eVnExpress“.
Vadinamoji vienkartinių drabužių mada užvaldė ir Kinijos internetą – vienoje platformoje šios temos sulaukė 6,8 mln. peržiūrų ir 135 tūkst. diskusijų.
„Vienkartinio“ drabužio kaina dažniausiai tesiekia 10–50 juanių (apie 1,4–7 JAV dolerius), o vilkimas jis vos kartą ar du.
Pasak „China's News Pedaily“, populiariausi apdarai – etninio stiliaus suknelės, apsiaustai ar neoninės vėjastriukės.
Tokie modeliai puikiai tinka fotosesijoms gamtoje ar paplūdimyje, tačiau kasdienybėje paprastai yra per daug teatrališki. Todėl dalis turistų renkasi lengviausią kelią: pasidaro kadrą ir drabužį išmeta.
Internete ši banga įžiebė aštrias diskusijas. Vieni tai laiko būdu sutaupyti, esą kam pirkti brangų drabužį, jei jį apsivilksi tik kartą. Tačiau kiti kritikuoja – kuo daugiau žmonės išmeta, tuo didesnis kalnas šiukšlių auga.
JT aplinkos programos duomenimis, pasaulyje kasmet susidaro apie 92 mln. t tekstilės atliekų. Be to, kad gamyba 2000–2015 m. padvigubėjo, drabužių dėvėjimo laikas sutrumpėjo 36 proc.
2023 m. vos 8 proc. tekstilės pluoštų buvo pagaminta iš perdirbtų žaliavų, o tekstilė sudaro net 11 proc. plastiko atliekų.
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